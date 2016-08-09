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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 01:19 BJT

标题新闻：用美联储压力测试方法对51家欧洲银行进行研究，德银的潜在资本缺口最大-ZEW研究

ZEW为德国智库

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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