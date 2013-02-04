路透专访: 欧盟执委巴尼尔警告英国不可任意选择退出既定协议

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透伦敦2月1日 - 欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)告诫英国,不能企图选择性地扮演欧盟成员国,并警告英国不应推翻已经同意的协议.
巴尼尔向路透表示,虽然各个国家选择不参与特定欧盟项目是有可能的,但成员国无法任意选择退出既定协议.
巴尼尔在接受专访时表示,内部速度不一的欧洲,和各取所需的欧洲,是两码子事."这不代表某些人可以拿走一部分成果,然后各走各的路."
巴尼尔指出,与其更改现有的承诺,英国不参与它不认同的未来欧盟计划,会是比较好的作法.
"未来,我们不会在同样计划上全部采取相同速度前进,"他指出.
"在申根协议、货币....可以选择不参与.我们可以全部一齐前进...或是在特定项目上,让一些国家走在前头作先锋,"他指出,并以11个欧盟国家决定对金融交易课税作为例子.
英国并未加入欧元,而且已经选择不参与欧元区加强预算控制的财政约定,也不参与一项由欧洲央行主持的银行监管体系.
巴尼尔目前正在研究欧洲银行结构的可能改革措施.
他表示,他把重点放在交易活动,有可能提出影响广泛的整顿计划.可能在今年年中以提案立法形式呈现.
"我们正在研究所有可能.我正在研究一个可能提高风险的特定银行活动领域--造市,"他称.
"我们将进行适当改革,"他并称他希望改革措施也能保有金融业的多样性.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。此浪至少会伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。
路透纽约4月5日 - 根据普华永道(PwC)一项新的研究报告，在接下来的三至五年，全球大型金融机构可能有24%的营收被金融科技企业抢走。