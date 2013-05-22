塞浦路斯游泳场所清洁度欧洲第一

2月19日在塞浦路斯一处海滩拍到的图片。 REUTERS/Yorgos Karahalis

路透布鲁塞尔5月21日 - 欧洲环境署周二发布的欧盟游泳报告称，塞浦路斯游泳场所清洁度排名欧洲第一，困境中的塞浦路斯或能籍此吸引游客。

2012年比利时、英国和荷兰的不达标游泳场所比例最高，部分原因是大雨将污水冲入这些水域。

整体趋势正面，2012年欧盟94%的海滩、湖泊和河流符合欧盟水质标准，2011年达标比例为92%。

不过2%位于海滩、湖泊和河流的游泳场所水质不良。比利时、英国和荷兰的不达标游泳场所比例分别为12%、6%和7%。

“还有更多工作要做。水是珍贵的资源，我们需要采取一切必要措施对水资源进行全面保护。”欧盟环境专员Janez Potocnik在声明中称。

塞浦路斯和卢森堡所有游泳场所的水质都达到优良。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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