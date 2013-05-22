塞浦路斯游泳场所清洁度欧洲第一

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透布鲁塞尔5月21日 - 欧洲环境署周二发布的欧盟游泳报告称，塞浦路斯游泳场所清洁度排名欧洲第一，困境中的塞浦路斯或能籍此吸引游客。
2012年比利时、英国和荷兰的不达标游泳场所比例最高，部分原因是大雨将污水冲入这些水域。
整体趋势正面，2012年欧盟94%的海滩、湖泊和河流符合欧盟水质标准，2011年达标比例为92%。
不过2%位于海滩、湖泊和河流的游泳场所水质不良。比利时、英国和荷兰的不达标游泳场所比例分别为12%、6%和7%。
“还有更多工作要做。水是珍贵的资源，我们需要采取一切必要措施对水资源进行全面保护。”欧盟环境专员Janez Potocnik在声明中称。
塞浦路斯和卢森堡所有游泳场所的水质都达到优良。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。