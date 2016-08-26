独家：欧洲最大证交所Bats Europe拟在伦敦外另设欧盟地区总部

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦8月25日 - 欧洲最大证券交易所Bats Europe的执行长Mark Hemsley告诉路透，在英国公投退欧之后，该交易所有可能会在伦敦之外新设一个总部，对伦敦金融城还能否完全准入欧洲市场存在疑虑。
Bats Europe约占欧洲股票每日成交量的24%，是金融业的经典成功故事之一。其转移英国运营业务将大大冲击伦敦作为全球金融中心的威望。
Hemsley表示，假如英国退欧是在2019年，那么除非有明显迹象表明，英国会全面准入欧盟单一市场，否则Bats将从明年开始着手设立第二个总部。
他表示，虽然还没完全决定，是否在英国退欧情况下将部分运营业务转移至欧盟地区，但是就当前情况来看，并无实际替代方案可选。
“如果从当前情境分析，唯一能让客户感到确定的就是，在欧盟某个国家真正设立实体，”Hemsley告诉路透，并称爱尔兰的都柏林可能是一个备选地点。
“除非情况有变，这将是当前最可能的结果。”
Hemsley称，他对于Bats选哪个国家持开放态度，但指出都柏林非常有吸引力。
Bats Europe在2011年由美国Bats并购Chi-X Europe成立，经过这几年的发展，其交易平台已成为欧洲最大交易所之一，在某些方面已超过有数百年历史的一些全国性证交所。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。