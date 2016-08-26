独家：欧洲最大证交所Bats Europe拟在伦敦外另设欧盟地区总部

路透伦敦8月25日 - 欧洲最大证券交易所Bats Europe的执行长Mark Hemsley告诉路透，在英国公投退欧之后，该交易所有可能会在伦敦之外新设一个总部，对伦敦金融城还能否完全准入欧洲市场存在疑虑。

Bats Europe约占欧洲股票每日成交量的24%，是金融业的经典成功故事之一。其转移英国运营业务将大大冲击伦敦作为全球金融中心的威望。

Hemsley表示，假如英国退欧是在2019年，那么除非有明显迹象表明，英国会全面准入欧盟单一市场，否则Bats将从明年开始着手设立第二个总部。

他表示，虽然还没完全决定，是否在英国退欧情况下将部分运营业务转移至欧盟地区，但是就当前情况来看，并无实际替代方案可选。

“如果从当前情境分析，唯一能让客户感到确定的就是，在欧盟某个国家真正设立实体，”Hemsley告诉路透，并称爱尔兰的都柏林可能是一个备选地点。

“除非情况有变，这将是当前最可能的结果。”

Hemsley称，他对于Bats选哪个国家持开放态度，但指出都柏林非常有吸引力。

Bats Europe在2011年由美国Bats并购Chi-X Europe成立，经过这几年的发展，其交易平台已成为欧洲最大交易所之一，在某些方面已超过有数百年历史的一些全国性证交所。(完)