欧洲金融: 欧盟执委会料在年底前完成LIBOR等指标利率遭操纵调查

路透巴黎2月22日 - 熟知调查状况的消息人士周五表示,欧盟执委会希望在年底前完成欧元银行间拆放款利率(Euribor)及伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)疑遭操弄的反垄断调查,并已经向多家疑似涉案银行提出以和解金取代罚款的可能性.(完)