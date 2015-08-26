现在逢低买进欧洲蓝筹股？请三思后行

路透伦敦8月25日 - 欧洲股市经历两个交易日大跌后出现反弹。但是鉴于中国仍在力争重振其放缓的经济，欧洲股市“抢手货”来了，但是伴随着风险。

不可否认，市场近期的修正确实创造了买入机会。

即便考虑到STOXX Europe 600指数周二上涨4.5%，欧洲股市仍较年内高位低14%，而且也逊于美国标准普尔500指数.SPX和日本日经指数.N225的表现。

但是尽管美国的苹果(AAPL.O)在周一跌势最猛时触及近一年最低水平，提供了买入良机，但想从雀巢NESN.VX或联合利华(ULVR.L)等欧洲大公司中寻求避险似乎不那么容易。

首先因为新兴市场是这些全球性企业近些年的增长引擎，而新兴市场正是经济成长放缓并触发市场新一波通缩压力担忧的源头所在。

据花旗的研究，包括食品饮料、汽车和化工在内的欧洲六大行业超过15%的营收都来自亚太地区，这些板块自8月5日以来的相对总回报率最差。

基金经理人及策略师称，与国内经济复苏更相关的个股及产业才是更好的买入对象。

“被视为防御性股票的一些消费必需品个股其实对中国曝险相当高...这些股票不一定是避风港，”Man GLG Continental Europe基金经理Rory Powe称。这家基金公司管理有1.74亿英镑(2.75亿美元)的资产。

估值是另一个问题。STOXX Europe 50指数.STOXX50中的许多蓝筹股较大盘溢价，包括道达尔(TOTF.PA)、联合利华、英美烟草(BATS.L)及百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)。

**下落的飞刀**

中国降息提振欧洲股市周二反弹，采矿和大宗商品等此前因中国需求放缓担忧遭重击的板块迎来涨势。嘉能可(GLEN.L)涨4%，安托法加斯塔矿业(ANTO.L)涨6.8%。

不过一些投资者警告称，这时候想逢低买进大宗商品类股，无异于伸手去接正往下落的刀子。

“我们仍然看跌石油与金属...这些板块尽管现在看起来非常便宜，但仍可能进一步下跌，”B Capital执行董事Lorne Baring称。(完)

(编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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