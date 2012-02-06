欧洲阴霾笼罩 美就业报告带动的乐观气氛恐迅速消散

欧洲银行业和债务危机再次成为焦点，可能会让强劲美国1月就业报告公布後浮现全球经济前景乐观气氛迅速烟消云散。尽管美国失业率降至了近三年低点，但欧元区失业率则攀升至10.4%，为欧元问世以来最高。

记者 Pedro Nicolaci da Costa 编译 王冠中

路透华盛顿2月5日电---欧洲银行业和债务危机再次成为焦点,可能会让强劲美国1月就业报告公布後浮现全球经济前景乐观气氛迅速烟消云散.

尽管美国失业率降至了近三年低点,但欧元区失业率则攀升至10.4%,为欧元问世以来最高.

另一个主要成长动力来源--中国亦有所放缓,因房地产市场不稳,且本地债务水准高筑.

有趣的是,一直是经济活动力道来源的全球股市,近日因美国联邦储备委员会(美联储)进一步宽松前景所带动的持续上扬动能,可能会因为美国就业前景改善而降温.

"经济上似乎没有需要美联储介入的迫切需求,"富国银行的汇市策略师Vassili Serebriakov说.

美国股市Nasdaq指数在就业报告公布後触及11年高点,全球投资人可能还会沉浸这波股市涨势中,但市场关注焦点会逐渐转回到希腊违约和欧洲危机扩大的可能性上.

本周预定公布的经济数据较少,全球将目光转向欧元区财政问题上,看来没什麽理由期待两年来的危机会有决定性的解决方案出炉.

希腊与债权人的债务重整谈判,甚至连最基本的排程都出现困难.欧元集团主席贾克周五表示,官员们周一预定的会议将不会进行,但可能安排在本周稍後举行.

尽管一些欧元区服务业数据喜人,且欧洲央行为维护债市稳定而作出巨大努力,仍有大量迹象显示欧洲经济黯淡.许多分析师担心财政撙节过度,会抑制经济成长,从而导致经济增长停滞和债务负担加剧.

"欧洲央行为欧洲赢得了一些喘息空间,但衰退在我们看来是迟早的事,"美银美林分析师Ethan Harris说.

欧盟消息人士周五表示,欧元区各国政府或需为希腊第二轮救援计划支付1,450亿欧元,较此前预期高出150亿欧元.国际货币基金组织(IMF)称,若要令希腊债务得以维系,该国债务与国内生产总值(GDP)之比需在2020年前从现在的约160%降至120%.

也有人担心中国经济或遇挫.虽然大多数分析师仍寄望中国能够令经济成长自此前不可持续的水平放缓,但也有人隐隐担心当局或操之过急反令经济成长受创.

"中国要克服很多问题,"德国商业银行首席分析师Jorg Kramer说."楼市正降温,投资增长在放缓,还存在不良贷款增加的风险."

但他也保有乐观态度,称:"政府和央行的应对空间大於外界臆测."

中国消费者物价指数(CPI)数据将给出一丝有关经济走向的线索,而德国工业生产数据可能会证实欧洲的双速成长模式.

但有一件事是清楚的:希腊马拉松式的债务谈判以及对欧洲问题蔓延的忧虑会给经济前景罩上一层愁云.

欲浏览美国非农就业和失业率图表,请点选:(link.reuters.com/kep46s)

欲浏览美国和全球服务业PMI图表,请点选:(link.reuters.com/zyp46s)(完)

--编译 王冠中/梁睿雪;审校 孙茉莉/徐文焰

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