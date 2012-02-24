比利时及法国将提供Dexia集团230亿美元援助--报导

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透布鲁塞尔2月24日电---比利时媒体报导指出,比利时和法国已经达成援助金融集团Dexia SA (DEXI.BR)的协议,将为170亿欧元(230亿美元)的新债提供保证,以使其能够更快切断其与国有的Dexia Bank Belgium的联系.
Dexia Bank Belgium是Dexia集团旗下受创的业务单位,该公司於11月时表示,其以40亿欧元代价被比利时政府收归国有,且对该集团有560亿欧元的曝险.
曝险的最大部分为Dexia Credit Local的融资,该事业对法国地方政府提供贷款,而这些贷款中有220亿欧元属於无担保贷款.
L'Echo及De Tijd两大报纸报导指出,现已移交给Dexia的债务额度将有60.5%由比利时提供担保.
比利时财政部拒绝置评,而目前尚无法取得Dexia评论.
Dexia周四表示,该公司面临倒闭风险,因2011年净损116亿欧元,受到公司分拆及希腊债权及其它有毒资产的冲击.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。