比利时及法国将提供Dexia集团230亿美元援助--报导

路透布鲁塞尔2月24日电---比利时媒体报导指出,比利时和法国已经达成援助金融集团Dexia SA (DEXI.BR)的协议,将为170亿欧元(230亿美元)的新债提供保证,以使其能够更快切断其与国有的Dexia Bank Belgium的联系.

Dexia Bank Belgium是Dexia集团旗下受创的业务单位,该公司於11月时表示,其以40亿欧元代价被比利时政府收归国有,且对该集团有560亿欧元的曝险.

曝险的最大部分为Dexia Credit Local的融资,该事业对法国地方政府提供贷款,而这些贷款中有220亿欧元属於无担保贷款.

L'Echo及De Tijd两大报纸报导指出,现已移交给Dexia的债务额度将有60.5%由比利时提供担保.

比利时财政部拒绝置评,而目前尚无法取得Dexia评论.

Dexia周四表示,该公司面临倒闭风险,因2011年净损116亿欧元,受到公司分拆及希腊债权及其它有毒资产的冲击.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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