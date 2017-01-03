图表新闻：五分之一的欧元区债券收益率低于欧洲央行存款工具利率

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透法兰克福1月2日 - IHS Markit数据显示，收益率低于欧洲央行存款工具利率的欧元区公债数量去年增加九倍，至1.2万亿欧元，
参见图表：tmsnrt.rs/2iZH5qU
周一开始，欧洲央行可购买收益率低于存款工具利率水平负0.4%的债券。该行2.3万亿欧元的印钞计划已实施两年，旨在通过大量注资促进欧元区经济增长。
负收益率意味着欧洲央行若将买入的债券持有到期，其获得的收入将低于付出的价格，反映出投资者预计欧洲央行利率短期内将保持低位，高评级债券需求强劲，且现金供应过剩。
外界担心，在德国、荷兰和法国等现金充裕国家的短期债券收益率跌破存款利率之后，欧洲央行或将面临无券可买的境地。欧洲央行上月宣布的购债方案调整，旨在缓解这种担忧。
iBoxx欧元区主权债指数中，有价值1.2万亿欧元的债券收益率低于负0.40%，其中上述三国的债券占到近84%。
欧洲央行在2014年将隔夜存款利率降至零之下，最近一次下调存款利率是在2016年3月。
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(完)
(编译 王丽鑫/孙国玉；审校 王颖/王兴亚)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。