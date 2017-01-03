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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 11:00 BJT

图表新闻：五分之一的欧元区债券收益率低于欧洲央行存款工具利率

路透法兰克福1月2日 - IHS Markit数据显示，收益率低于欧洲央行存款工具利率的欧元区公债数量去年增加九倍，至1.2万亿欧元，

参见图表：tmsnrt.rs/2iZH5qU

周一开始，欧洲央行可购买收益率低于存款工具利率水平负0.4%的债券。该行2.3万亿欧元的印钞计划已实施两年，旨在通过大量注资促进欧元区经济增长。

负收益率意味着欧洲央行若将买入的债券持有到期，其获得的收入将低于付出的价格，反映出投资者预计欧洲央行利率短期内将保持低位，高评级债券需求强劲，且现金供应过剩。

外界担心，在德国、荷兰和法国等现金充裕国家的短期债券收益率跌破存款利率之后，欧洲央行或将面临无券可买的境地。欧洲央行上月宣布的购债方案调整，旨在缓解这种担忧。

iBoxx欧元区主权债指数中，有价值1.2万亿欧元的债券收益率低于负0.40%，其中上述三国的债券占到近84%。

欧洲央行在2014年将隔夜存款利率降至零之下，最近一次下调存款利率是在2016年3月。

欲浏览有关负收益率的更多图表，请点击：tmsnrt.rs/2fPTds0

(完)

(编译 王丽鑫/孙国玉；审校 王颖/王兴亚)

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