若QE延续至2017年3月之后 欧洲央行面临可购债不足的风险

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦/法兰克福8月24日 - 欧洲央行若决定在2017年3月之后继续购债活动，则将需要加大每月购买公债的规模，以确保到期公债不会拖慢其量化宽松的步伐。
摩根大通估计，欧洲央行手中将有3,200亿欧元(3,630亿美元)债券在2017-2019年到期，并将需要再投资，以兑现该央行对于债券偿还后重新部署所得资金的承诺。
在这种额外购债活动的影响下，已经导致债市出现不可预测价格波动的流动性问题可能会加剧，而且欧洲央行可能在部分国家难以获取足够多的债券，无法满足购买标准需要，尤其是在已经缩减购债规模的爱尔兰和葡萄牙。
鉴于通胀率处于近零水平，有越来越多的人预期欧洲央行将延长其量化宽松(QE)计划，最早可能会在9月8日的下次政策会议上宣布。
这就使得分析师开始质疑，如果印钞计划继续，欧洲央行如何解决到期公债所得再投资的问题。
欧洲央行一位发言人称，任何赎回金额都将投入到央行每月的800亿欧元资产购买计划中。
为保持资产负债表当前的扩张速度，欧洲央行将需要把所持公债到期后所得资金进行再投资，就像美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2010年的做法一样，当时宣布了第二轮量化宽松计划。
若不能做到如此，则将意味着欧洲央行想要抑制印钞速度，或将面临市场出现强烈不利反应的风险。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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