焦点：债市或许震荡颠簸 但不会重演德债的“闪崩”

路透伦敦9月12日 - 欧债收益率有所攀升，因投资者怀疑后危机时代的央行超负荷刺激计划可能很快就会结束，但去年德债的“闪崩”局面应该能够避免。

市场对美国本月可能升息愈发不安，有消息称日本央行正在研究如何使债券收益率曲线变陡，而上周欧洲央行按兵不动也令人失望。这轮债券跌势就是这些因素引发的。

德意志银行上周公布的报告称，债市的35年牛市可能快要走到头了。这加剧了债市的抛售狂潮。

由于收益率已经这么低，甚至已是负值，所以根本不需要太大的刺激，就能出现价格大幅下滑和这种剧烈震荡的局面。这种震荡又因流动性极低而被放大，低流动性使投资者很难交易以及解除头寸。

纳入巴克莱多元环球债券指数(Barclays Multiverse Global Bond Index)的公债、资产支持债券以及公司债总规模54万亿(兆)美元，其中一半由央行和商业银行持有。他们一般会持仓数月或数年。

这次整体后续效应加重，股市波动率高于去年4月。债券收益率在长期明显保持平稳后骤然飙升，导致其更难以准确地反映股市等其它市场的的价格。

不过，虽然收益率录得自6月以来的最大升幅，但却不太可能重演去年德国公债“闪崩”一幕。当时，德国10年期公债收益率飙升近100个基点至1%。

目前市场仓位没有那么极端，来自追求收益的投资者的需求，将会限制收益率大幅上升。与此同时，德国公债价格虽高，但与其他国家公债相比并没有被高估，和18个月前的状况有所不同。

“我们不像2015年3月/4月时那么脆弱不堪。就抛售速度来看，也许最糟糕的情况已经过去，而非还没来到，”摩根大通驻伦敦策略师Nikolaos Panigirtzoglou说。

“鉴于(欧洲央行的存款)利率在可预见的未来会维持在负0.4%，许多债券投资者都特想抓住欧元区任何收益率上升的机会。因此这足以将收益率维持在低位，并扭转任何大幅升势，”他说。

德国10年期公债收益率周一升至0.06%，为英国6月23日退欧公投以来的最高水平，上周则为负0.12%。英国退欧公投之后，德国10年期公债收益率一直维持在零以下。

**合理估值**

债券收益率跳升让市场措手不及，导致全球股市、债市、大宗商品和美元兑日圆大跌。目前美国股市波动率指数，即所谓的VIX“担忧指数”高于去年德债“闪崩”引发市场动荡的期间。

去年4月至6月，德国10年期公债收益率从略高于零飙升至1%。

但摩根大通的Panigirtzoglou指出，与上次相比，虽然只能购买欧元资产的欧元区债券投资者的重仓程度相近，但多币种基金还差得很远。

这意味着，被迫抛售的程度会大大降低。

“这次仓位真的不是问题。布仓更偏中性，要说有什么不同的话，那就是投资者缩短了存续期，”法国兴业银行驻巴黎资深利率策略师Ciaran O'Hagan表示。

“我预计这次(跌势)不会太过，肯定不会重演去年的情况，正是因为布仓不是那么过火。债券收益率可以在不发生债券泡沫破裂的情况下上涨。我们预计跌势温和，”他说。

估值也不算太离谱。去年3月，10年期德债和可比美国公债的利差为190个基点，创欧元面世以来纪录最阔水准，目前该利差在165个基点左右。

同样，摩根大通的Panigirtzoglou指出，用五年/五年远期互换利率来衡量，欧元区和美国债券比德债“闪崩”之前去年初的水准更加接近。

这很大程度上将取决于美联储，即如果美联储加息，何时会行动。金融市场仍预计会在12月加息，即便一些美联储官员暗示可能在本月晚些时候。

因为市场定价倾向于12月行动，如果真的如此，也不会令人意外。但若9月就加息将会让人惊讶，可能促使市场重新定价，从而大幅推升收益率。

去年6月，美联储官员淡化对加息的预期，最后只在12月加息25个基点。这仍是2006年6月以来美国唯一一次加息。

即便美联储今年真的加息，但持续低增长和低通胀前景或许意味着收紧政策周期会循序渐进地推行，从而限制债市长期下跌的空间。(完)