欧盟正在调查债市可能存在操纵的问题--消息人士

路透布鲁塞尔2月10日 - 两名熟知内情人士周三表示，欧盟反垄断监管机构正在调查多家银行可能涉及操纵规模达1.5万亿(兆)美元的政府支持债券市场。

这是针对金融服务业者疑似不轨行为所做的一系列调查中的最新一件，先前的调查包括指控业者试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)市场及汇市。

消息人士称，欧盟执委会已经对众多市场参与者发出多个调查表，查询有关超国家、次主权及机构债券(SSA)的定价问题。这证实了金融时报周二的一项报导。

该市场的债券发行人包括欧洲复兴开发银行(EBRD)、以及德国政府支持的发展银行KfW等机构借款人。这类债券通常包含隐性或显性的国家保证。

汤森路透旗下IFR于1月报导引述多名消息人士说法指出，有四名位于伦敦的SSA交易员因可能操纵债券价格而遭到美国司法部调查。

消息人士指出，这些交易员分别在美银美林、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、野村及瑞士信贷CSGN.VX工作。消息人士称，这四名交易员均已停职，静待美国调查结果。当时这些银行业者拒绝置评。

IFR引述消息人士说法指出，不同银行间的SSA交易员建立多个聊天室来协调报价并分享特定美元债券的讯息。司法部拒绝置评。

金融时报指出，欧盟反垄断机构可能和美国司法部在同一时间展开调查。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。这个主管欧盟竞争的监管机构已经就多家银行操纵数个金融市场指标开罚数以10亿欧元计罚款。(完)