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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 11:59 BJT

《欧洲金融焦点》欧盟敲定限制银行人员奖金协议,最快明年实施

**限制奖金无助于降低薪资**

对奖金设定上限,全球仅此一例,可能是新规定最激进的内容.

但银行业者认为,这类改革很难降低金融业的薪资水平.人才仲介公司表示,伦敦金融业中部分年薪接近500万英镑(760万美元).

"如果实施奖金上限,可能导致银行内部薪资结构更复杂,因为银行业者会设法绕过限制,以保住全球竞争力."律师事务所Linklaters的薪资专员Alex Beidas表示.

更早之前,一项欧盟法律要求金融业者延后发放奖金,最高延后五年,企图限制银行业薪资水平,但结果只是迫使银行业者提高底薪.

不过,这一次银行业者很难再提高底薪.奖金限制规定是更大范围立法的一部分,相关立法将对银行业设下更高的资本金要求,这使银行成本增加,且限制加薪的自由.

对冲基金和私募股权公司将不在限制范围内,不过根据另一项欧盟法律,他们将在今年稍晚面临薪资限制.

对银行人员奖金的限制,可能影响伦敦近70万名金融和专业服务人员.(完) (编译 张明钧/兰秀娟/王翔琼; 审校 蔡美珍)
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