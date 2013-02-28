《欧洲金融焦点》欧盟敲定限制银行人员奖金协议,最快明年实施

"如果实施奖金上限,可能导致银行内部薪资结构更复杂,因为银行业者会设法绕过限制,以保住全球竞争力."律师事务所Linklaters的薪资专员Alex Beidas表示.

不过,这一次银行业者很难再提高底薪.奖金限制规定是更大范围立法的一部分,相关立法将对银行业设下更高的资本金要求,这使银行成本增加,且限制加薪的自由.