《欧洲金融焦点》欧盟敲定限制银行人员奖金协议,最快明年实施

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**限制奖金无助于降低薪资**
对奖金设定上限,全球仅此一例,可能是新规定最激进的内容.
但银行业者认为,这类改革很难降低金融业的薪资水平.人才仲介公司表示,伦敦金融业中部分年薪接近500万英镑(760万美元).
"如果实施奖金上限,可能导致银行内部薪资结构更复杂,因为银行业者会设法绕过限制,以保住全球竞争力."律师事务所Linklaters的薪资专员Alex Beidas表示.
更早之前,一项欧盟法律要求金融业者延后发放奖金,最高延后五年,企图限制银行业薪资水平,但结果只是迫使银行业者提高底薪.
不过,这一次银行业者很难再提高底薪.奖金限制规定是更大范围立法的一部分,相关立法将对银行业设下更高的资本金要求,这使银行成本增加,且限制加薪的自由.
对冲基金和私募股权公司将不在限制范围内,不过根据另一项欧盟法律,他们将在今年稍晚面临薪资限制.
对银行人员奖金的限制,可能影响伦敦近70万名金融和专业服务人员.(完) (编译 张明钧/兰秀娟/王翔琼; 审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。