欧股受企业业绩及并购消息扶助小幅反弹

路透巴黎8月5日 - 欧洲股市周二在上周大跌后出现初步反弹，受到Deutsche Post (DPWGn.DE)等绩优股企业业绩强于预期支撑。

购并热潮也对股市有帮助，Vivendi (VIV.PA)大涨3.6%，此前Telefonica (TEF.MC)提出以67亿欧元收购Vivendi的巴西业务GVT。Telefonica股价下滑1.7%。

不过，尽管核心欧股上涨，但南欧股市大跌，恢复上周的跌势，因受到葡萄牙圣灵银行BES.LS危机困扰，投资人进一步减持在该地区的敞口。

意大利银行Banco Popolare BAPO.MI和Intesa SanPaolo (ISP.MI)分别大跌3.8%和2.4%，西班牙Bankinter (BKT.MC)则重挫4.3%。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB收低1.6%，西班牙IBEX指数.IBEX跌1.4%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%，报1,334.59点。

德国DAX指数.GDAXI收高0.39%，报9,189.74点。法股CAC指数.FCHI收高0.37%，收报4,232.88点，英国富时100指数.FTSE收高0.07%，收报6,682.48点。

业绩方面，Deutsche Post (DPWGn.DE)在公布强于预期的盈利后股价上扬2.2%。

汽车股下滑，菲亚特FIA.MI跌3.1%，戴姆勒(DAIGn.DE)跌1.2%，大众汽车(VOWG_p.DE)收挫1.6%，因交易商担心中国反垄断当局对汽车行业的调查。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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