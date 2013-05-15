欧盟调查BP、壳牌等油企操纵油价

* BP、壳牌和Statoil称将配合调查

* 此事与报告机构普氏的价格评估有关

* Statoil称或涉及2002年以来的定价过程

路透伦敦/奥斯陆5月14日 - 欧洲当局对主要油企BP、皇家荷兰/壳牌石油集团和Statoil的办公室进行了突击搜查，怀疑存在操纵油价的问题。这是继伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻后最大的跨国行动之一。

欧盟执委会周二表示，正在调查主要石油公司之间是否存在反竞争协议，此事涉及向麦格劳-希尔MHFI.N旗下主要石油定价机构普氏(Platts)提供报价。

执委会表示，“有关人员对积极参与并向原油、成品油和生物燃料领域提供服务的数家公司所在地展开突击搜查。”并称，调查在两个欧盟成员国和一个非欧盟国家展开。

欧盟执委会称，“执委会担心这些公司或许合谋向一家价格报告机构提供了失真的价格，以操纵一些石油及生物燃料产品的公布价格。”

执委会还表示，这些公司可能阻止其他公司参与价格评估过程，以此扭曲公布价格。

Statoil表示，被调查的违规问题与普氏估价程序有关，可能自2002年起就已经出现。

调查将揭露普氏设计的石油实货市场每日估价方法。这一方法被用于数十亿美元计石油交易的结算。

普氏窗口，或收市价(MOC)系统是指在每日半小时的时间内，通过一系列买价、卖价和交易价格确定现货价格。

批评者称系统只反映市场的一个片段，因为它排除了时间窗口外的交易，这也是该报价易遭操纵的原因之一。

**价格扭曲**

执委会表示，估价即便只是小幅扭曲，也可能对原油、油品和生物燃料的交易造成很大影响，从而伤及最终消费者。

执委会还表示，正在进行的调查并不说明这些公司存在违反竞争法规的行为。

执委会并未明确表明是否针对某一特定事件。这种调查通常需要数年才能得出结果。

普氏、皇家荷兰/壳牌石油集团、BP(BP.L)和Statoil(STL.OL)都表示在协助调查。

法国石油巨头道达尔(Total)(TOTF.PA)表示其办公室并未遭调查。执委会并没有列出受调查的公司名单，也不清楚还有没有别的公司牵扯其中。

国际证监会组织(IOSCO)正对各种指标进行全面评估，美国商品期货交易委员会(CFTC)也在调查伦敦金银的定价。

IOSCO称并未参与油价调查。CFTC则拒绝评论，美国联邦贸易委员会也未立即置评。(完)

(编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 郑茵)

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