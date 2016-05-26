独家：欧盟启动一系列应变磋商 为英国公投做准备--消息

路透布鲁塞尔5月25日 - 欧盟消息人士周三告诉路透，欧盟官员和外交人士本周开始了一连串的秘密磋商，以便为下月英国公投若决定脱欧时的协同应对做准备。

英国将于6月23日就是否留在欧盟举行公投。

几位消息人士说，来自德法这些有影响力的欧盟创始国及其它一些国家的高级外交官周一开会讨论，主持会议的是欧盟执委会主席贾克的幕僚长Martin Selmayr。

一位直接了解周一讨论情况的消息人士说，此次会议后将针对具体主题展开其它讨论。

执委会以及出席会议的各国政府代表拒绝发表官方评论。作为欧盟第二大经济体的英国则没有参加会议，当然，一旦英国首相卡梅伦领导的“留欧”阵营在公投中遭遇失败，英国外交官和部长们很快就不得不习惯这种被欧盟会议拒之门外的局面。

欧盟各机构以及除英国之外的27个成员国都尽力避免公开讨论假如英国真的脱离欧盟的情形，他们担心这样做会刺激英国退欧的可能性。不少高官都私下承认，英国真公投决定脱欧之后事情会如何发展他们也没底。

虽然官员们承认已经开展非正式讨论，考虑如何应对全欧洲将面临的这场政治地震，但周一的会议是首次确认这一更为正式的计划过程。

另一消息人士称，这样做并不是为了给长达数年的空前谈判作准备；该谈判是英国解除43年的欧盟成员国身份所必需的。官员们是希望在英国公投作出退欧决定后的数小时和数日内，在作出第一反应、特别是沟通策略方面做好合作准备。

“官员们的想法是有所准备，不要把问题推到6月23日之后再说，”又一位消息人士称。

消息人士称，7月将担任欧盟轮值主席国的斯洛伐克也在与会国家之列。几个人还补充道，周一会议上并未达成明确的结论。

一名欧盟执委会发言人、以及法国与德国代表皆拒绝就会议置评。执委会发言人强调，欧盟高管在为英国继续留在欧盟做准备。

“我们没有B计划，”Alexander Winterstein表示。

**应变计划**

欧洲领导人已将本应于6月23-24日举行的欧盟例行峰会，推迟至6月28-29日，以便给自己四天时间消化英国公投结果。

如果公投决定退欧，官员预期欧洲央行、英国央行及其他央行将做好在6月25日因应市场大幅波动的准备。

英镑曾在民调显示退欧支持率较高时下跌，但之后随着留欧支持率扩大领先优势而升至三个半月高位。

欧盟官员表示，如果英国公投决定退欧，欧盟执委会可能于6月27日(周日)召开紧急会议。他们将在欧盟峰会之前准备好一套策略。

“想法就是做好一切准备迎接周一，”一名欧盟消息人士谈及欧盟协调应对计划时称。(完)