焦点：银行业者准备两阶段应急计划 安抚因英退变化而不安的员工

路透伦敦3月28日 - 银行业者如履薄冰，制定了两个阶段的应急计划，以防止流失那些焦虑不安的伦敦员工，同时计算出将有多少工作岗位因英国脱欧而必须迁往欧洲大陆。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式触发脱欧程序，启动为期两年的协商。这场谈判将塑造英国和欧洲的未来，并将决定伦敦作为全球金融中心的地位。

谈判还意味着投资银行开始采取具体措施迎接英国脱欧。投行的优先要务是确保他们能够在2019年3月29日以后继续为整个欧洲的客户服务。

“所有人都要为‘坠崖边缘’的危机情境做好准备，就是说你需要在很短时间内，或多或少让地上的人确信无论发生什么情况你都会安然如故，”由法兰克福政府支持的组织Frankfurt Main Finance负责人Hubertus Vaeth表示。

第一阶段涉及的员工数量相对较少，以确保必要的执照、技术和基础设施到位。下一阶段需要把目光放得更长远，考虑未来欧洲业务的状况，届时将采取更大动作的举措。

“我们预计未来几个月...将短暂出现分散少量的员工，”Vaeth称。

**伦敦金融业人心惶惶**

英国金融行业共有220万员工，其中很多人担心英退是否将导致他们失业，或者会不会必须考虑搬到法兰克福、都柏林、巴黎、卢森堡，甚至马耳他。

“如果我...站在伦敦的员工面前说，‘要把你们当中的1,000人调到法兰克福’，你觉得有多少人会坚持下去？”一跨国银行的高管称。

雇主们必需决定，设立海外业务时是应想办法把伦敦的员工调走，还是资遣他们后再重新招聘。这意味着他们得决定哪些岗位会受影响，这可能需要一些时间。

银行高管称，大量迁走工作岗位可能是针对脱欧进行调整的最后阶段，将等到脱欧最终协议达成之后才会进行。

“别指望2019年3月正式退欧后的第一天会有‘爆炸性的后果’，”另一名跨国银行高管表示。

“银行会使用必要手段继续运营，服务欧盟客户。会迁移的工作岗位数量、会造成的冲击，将在2025年和2030年见分晓，而非2019年，”这位高管补充道。

银行界消息人士对路透表示，在这个所谓的初步阶段，迁移的员工可能也就一两百人，主要的变动最早要到2018年才会发生。

“这不是员工的迁移，而是就业岗位的迁移，”一名消息人士表示。

“也会有一些自然损耗，伦敦的一些岗位将不再填补。这不会非常明显，而且可能不会有任何重大宣布。”

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)对迁移1,000名员工至巴黎的计划语调已见软化，表示其中半数将是返国的法籍员工，而且距离银行跟员工讨论迁移的时机还远得很。

德国的外资银行协会(the Association of Foreign Banks)表示，银行业者仅需约30名员工，即可在欧洲成立运营一个分支，包括设立基建、法律及技术系统。

**转移地点未定**

在欧洲各大金融中心竞逐英退商机之际，银行业者一开始不太可能集中于一个城市，而可能会希望保留一些灵活性。

高盛欧洲分支--高盛国际(Goldman Sachs International)上周表示，将开始把数以百计员工迁离伦敦，作为执行长Richard Gnodde应急计划的第一阶段。

在此同时，一消息人士对路透表示，摩根士丹利(MS.N)最终将不得不从伦敦转移最高达一千个岗位，但据2月的报导，该行最初可能只会迁移300名员工。

虽然美国银行(BAC.N)预设的欧盟新基地为都柏林，但其他选项仍在检视当中。

“我们正在做各种情境假设。一切都在未定之天。都柏林是一个选项，就像法兰克福或阿姆斯特丹一样，”美国银行驻德国的企业银行业务主管Nikolaus Naerger指出。(完)