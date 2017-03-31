欧盟将制定英国退欧谈判指导方针

路透布鲁塞尔/马耳他瓦莱塔3月31日 - 欧盟周五将告诉英国，欧盟计划如何磋商英国的“有序退出”，控制企业将面临的不确定性，并为未来密切合作伙伴关系铺平道路。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将向欧盟其他27个成员国的领导人发送英国退欧谈判指导方针草案，然后在马耳他提交主要原则。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)在两天前正式启动了为期两年的退欧进程。

图斯克将在0745GMT与马耳他总理Joseph Muscat一道发表讲话，马耳他目前是欧盟轮值主席国。在此之前，27个成员国驻欧盟特使将在布鲁塞尔会面，研究指导方针草案。

一旦在4月29日的峰会上获得领导人批准，这些指导方针将为欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)预计将在大约两个月后启动的谈判铺平道路。

外交人士表示，他们将反映27个成员国之前坚持的“权利和义务平衡”--特别是如果英国选择退出欧盟的集权治理和共同预算缴款，则英国在欧盟市场的准入程度将降低。

这些领导人在去年12月一致认为，“我们希望未来英国能成为欧盟的亲密伙伴国。”(完)