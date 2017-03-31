欧盟将制定英国退欧谈判指导方针

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透布鲁塞尔/马耳他瓦莱塔3月31日 - 欧盟周五将告诉英国，欧盟计划如何磋商英国的“有序退出”，控制企业将面临的不确定性，并为未来密切合作伙伴关系铺平道路。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将向欧盟其他27个成员国的领导人发送英国退欧谈判指导方针草案，然后在马耳他提交主要原则。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)在两天前正式启动了为期两年的退欧进程。
图斯克将在0745GMT与马耳他总理Joseph Muscat一道发表讲话，马耳他目前是欧盟轮值主席国。在此之前，27个成员国驻欧盟特使将在布鲁塞尔会面，研究指导方针草案。
一旦在4月29日的峰会上获得领导人批准，这些指导方针将为欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)预计将在大约两个月后启动的谈判铺平道路。
外交人士表示，他们将反映27个成员国之前坚持的“权利和义务平衡”--特别是如果英国选择退出欧盟的集权治理和共同预算缴款，则英国在欧盟市场的准入程度将降低。
这些领导人在去年12月一致认为，“我们希望未来英国能成为欧盟的亲密伙伴国。”(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。