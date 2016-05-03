欧盟贸易执委希望英国留下 并承诺对中国钢铁出口显示强硬

路透日内瓦5月2日 - 欧盟贸易执委玛姆斯托姆周一恳求英国不要脱离欧盟，并承诺将在有关中国钢铁出口的问题上采取强硬路线。

她在日内瓦对前来听演讲的学生和涉外贸易律师表示，她的确希望在下个月就英国退欧一事举行公投时，“英国人会选择留在”欧盟。

当被问及是否赞同美国总统奥巴马的观点，即从欧盟脱离出来的英国在任何新的贸易谈判中将会“排到队伍末尾”，玛姆斯托姆对记者表示，这完全取决于英国退欧阵营选择什么模式。

“我不会事先讨论具体场景，因为这取决于他们的表决。他们想要一个自由贸易协议吗？希望像挪威那样吗？希望加入欧洲自由贸易联盟(EFTA)吗？他们是否想要一些完全不同的东西？”

她没有说英国将不再是贸易谈判的优先考虑，但暗示欧盟已转而忙于其它谈判。

欧盟计划与墨西哥、智利、印尼、澳洲、新西兰和拉美南方共同市场国家(Mercosur)展开贸易谈判。玛姆斯托姆称，欧盟还打算令其与土耳其之间的关税同盟更加现代化并扩大范围，将工业、农业、投资、采购和服务业一同纳入。

玛姆斯托姆还要决定是否承认中国市场经济地位。中国宣称，在该国2001年加入世界贸易组织(WTO)时，欧盟就承诺会在今年年底前承认中国市场经济地位。但这样一来，欧盟针对中国在欧洲市场的倾销行为发起挑战将更加困难。

玛姆斯托姆称，即便正式承认中国的市场经济地位，欧盟也要确保拥有“强有力”的工具，以保证中国公平交易。

“当前大量中国商品涌入欧洲市场，给我们带来了问题，”她说，并以钢铁、铝和陶瓷产品为例。

玛姆斯托姆表示，欧盟执委会还在与欧盟成员国进行讨论，希望再次提议更新贸易防御计划。该计划自2012年前后以来，在欧洲理事会一直陷于僵局。(完)