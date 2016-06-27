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国际财经 | 2016年 6月 27日 星期一 15:30 BJT

欧盟执委敦促英国尽快采取脱欧行动 以限制不确定性

路透柏林6月27日 - 欧盟数码经济执委厄廷格(Guenther Oettinger)周一表示，英国应该尽快实施脱欧行动，以限制困扰投资者的不确定性。

“下一步必须由伦敦实施，”厄廷格对Deutschlandfunk德语电台表示。

厄廷格表示，不确定性每存在一天，就会妨碍投资者向英国和其他欧洲市场投资。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)

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