欧盟执委敦促英国尽快采取脱欧行动 以限制不确定性

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月27日 - 欧盟数码经济执委厄廷格(Guenther Oettinger)周一表示，英国应该尽快实施脱欧行动，以限制困扰投资者的不确定性。
“下一步必须由伦敦实施，”厄廷格对Deutschlandfunk德语电台表示。
厄廷格表示，不确定性每存在一天，就会妨碍投资者向英国和其他欧洲市场投资。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。