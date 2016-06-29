综述：欧盟领导人要求英国尽快退欧 金融市场趋稳小幅反弹

英国独立党领导人法拉奇2016年6月28日在欧洲议会出席有关英国退欧会议时手持一面小型的英国国旗。 REUTERS/Eric Vidal

路透伦敦/布鲁塞尔6月28日 - 欧洲领导人周二要求英国迅速行动，以结束公投退欧引发的政经乱局。国际货币基金组织(IMF)此前表示，英国退欧将给全球经济增长带来压力。

上周四的公投结果导致全球股市市值蒸发3万亿美元，英镑兑美元跌至31年最低位，金融市场目前已略有回升，但交投依然震荡，决策者们称，他们将采取所有必要措施保护经济。

在第三家评级机构调降英国的债信评级之后，英国财政大臣奥斯本说，英国将必须削减支出并增税，以稳定经济。他周一为安抚市场所做的努力被市场置若罔闻。

各大英国企业纷纷宣布冻结招聘活动，并可能裁员，尽管选民的初衷是退出欧盟能让经济更加繁荣。

欧洲国家对于英国脱欧带来的不确定性，对欧盟其他27个会员国的影响感到担忧。英国何时正式宣布脱欧，甚至是否会正式宣布脱欧，目前毫无头绪。

“英国脱欧的程序必须尽早启动，”法国总统奥朗德(Francois Hollande)称。“我无法想象英国政府会不尊重本国民众的选择。”

欧盟执委会主席容克也做出类似表示，他准备在布鲁塞尔的欧盟峰会前与英国首相卡梅伦对话，不过他预计不会有立即性的行动。

“我们不能一直在不确定性中煎熬，”容克对欧洲议会称。

卡梅伦表示，将由他的继任者正式宣布英国退出欧盟。

卡梅伦所在的保守党数年来一直被分成亲欧和反欧两大阵营，反对党工党的混乱局面周二加剧。

工党议员通过了对党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的不信任投票，指其在公投造势期间未能争取到传统支持者。议员们担心，2020年举行下次大选时出现类似的失败情况，会导致工党近乎彻底被击垮。

但信任投票不会自动触发领导人选举，柯尔宾拒绝辞职。“我是工党民主选举出来的领导人，得到60%工党成员和支持者的支持，我不会用辞职来背叛他们，”他说。

德国金融监管局(Bafin)称英国退出欧盟后，伦敦就不能做为德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)合并后的总部了，并且也不再是欧元交易中心。这给伦敦城带来双重打击。

惠誉周一加入其他信评机构，调降英国的主权评级。奥斯本表示，英国面临加税和减支。

“我们将向国人和世人证明，政府能量入为出。”奥斯本对英国广播公司(BBC)表示。奥斯本是支持留在欧盟的。

企业领袖和投资者释出的讯息则较错综。维珍集团大老板理查德布兰森(Richard Branson)说，自公投后，维珍集团已取消一笔“非常庞大”的交易，那原本涉及约3,000个工作岗位。

他还对《卫报》表示，一些中国企业现在正重新考虑在英国的商业战略。

然而，英国商业大臣Sajid Javid说，中国科技厂商华为已确认一笔13亿英镑(17亿美元)的英国投资将按计划继续进行。(完)