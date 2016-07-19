焦点：英国退欧拖欧洲投行后腿 将拉大与美国同业差距

路透伦敦/纽约7月18日 - 英国公投决定退出欧盟造成的市场动荡，势必扩大欧美投行之间的差距，可能导致欧洲大陆失去自己的全球领先投行。

英国退欧打压德意志银行(DBKGn.DE)和瑞士信贷(CSGN.S)股票跌至纪录低位，并导致分析师纷纷下调评级。这表明市场预期，本已处于困境的欧洲投行，将会被其美国同业进一步排挤到边缘地带。

“我们认为，英国退欧造成的不确定性，如果使得获利能力受到长期负面影响，可能导致二线投行进一步重组，”摩根大通的分析师在7月11日的报告中写道，并下调了对欧洲银行业者的评级，青睐美国同业。

一般认为，英国退欧对欧美银行业者都是不利因素，因不确定性可能减少并购和交易活动。而且如果把伦敦业务和员工迁移到欧盟其他城市，银行还可能面临相关费用。

但欧洲银行业者的情况更加严峻，因其在金融危机之后进行结构性调整之际，又遇上了英国退欧的冲击。而美国银行业者基本上已完成了重组。

自英国公投决定退出欧盟以来，华尔街的一些猎头称，接到更多来自欧洲银行集团的投行人士打来的电话，询问美国同业的职位情况。

纽约招聘公司Whitney Partners的创始人兼执行长Gary Goldstein说：“我从去年年中开始接洽的人士都突然开始说，‘你是对的...我的头脑应该更开放一些...我不想成为在这里关灯的最后那个人。现在才想跳槽是不是太迟了？’”

欧洲银行业在英国公投前就已处于不利境地，精力主要放在削减成本和扩充资本上，而与此同时资本更加雄厚的美国银行业已经可以出去寻找新业务了。

“我们接到了很多欧洲金融机构在美国的资深银行人士打来的电话，”Bay Street Advisors的Kevin P. Mahoney说。

“他们的担忧包括欧洲银行业没有能力放贷，因而未来将无法在交易方面展开竞争，以及他们的股权激励和整体薪酬迅速缩水等。”

**与全球保持关联**

一些高管担心华尔街投行主导欧洲，他们表示，欧洲需要自己的投行来服务本地和海外企业，帮助刺激经济增长。

“总体而言，欧洲拥有一家实力强大且与全球保持关联的银行，符合欧洲的利益，”德意志银行的欧洲、中东和非洲企业和投资银行负责人Alasdair Warren说。

“如果与全球有关联的大银行都来自北美，那么从政治和社会方面来说，都对欧洲不利。当然，所有机构，无论来自哪里，都需要具备全球竞争力。”

巴克莱(BARC.L)执行长Jes Staley今年稍早表示，欧洲地区有陷入美国主导的危险，这样一来欧洲资本市场或许会完全依赖那些总部在其它地区的企业。

欧洲企业仍可能在支持本国银行业方面发挥作用。智库Bruegel在3月的研究报告中称，企业或许有助于支持欧洲大陆的投行。

“我们奉劝欧洲大企业应珍惜剩下(不多)的几家欧洲投行，给他们至少留下一席之地，否则美国的银行财团将将占据主导，”报告称。

“这样做，或许有助于避免完全依赖美国投行。”

**华尔街V.S.其他投行**

据分析公司Tricumen，2007年欧洲八家最大银行的固定收益、外汇和大宗商品(FICC)营收达480亿美元，美国五大银行为380亿美元。

去年，两者分别为260亿和430亿美元。八年时间里，欧洲这些银行的FICC营收减少了220亿美元，而美国则增加了50亿美元。

2007年至2015年间，欧洲银行来自债券发行、股权资本市场及企业购并等费用收入由170亿美元降至130亿美元，而美国银行费用收入则持平为230亿美元。

“我预计欧洲银行会把更多市场份额拱手让给美国同业，”Tricumen合伙人Darko Kapoor指出。

华尔街银行业者有可能面临英国退欧所引发的一些高额成本支出。

美国五大银行在伦敦雇用约4万名员工，高于欧洲其他地方合计的数目，利用欧盟“通行证”机制，对该区域提供金融服务。

他们若得在欧洲大陆设立新分支，成本可能相当高昂。

据顾问公司Crossbridge，将员工迁到欧盟国家的平均成本达每人5万英镑(66,215美元)，其中包括聘用、裁撤、租金及其他基建设施等。

据行业分析公司Coalition，与欧洲投行相较之下，美国投行在英国的欧洲、中东及非洲(EMEA)员工数目要高上两成。

“多数(欧美)银行冻结聘雇员工，采取观望态势。部份在英国退欧前已进行重整的银行，则考虑加速重整的计划，”Coalition指出。(完)