欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件

路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。

新指导方针草案包含的一些话语，被外交官员称为旨在阻止英国采取任何行动，通过迫使外来者迁出而减少移民数量。这进一步表明，欧盟继续施压英国首相特雷莎·梅，要确保在英国生活的300万欧盟公民在英国脱欧后仍能享有完全的权利。

路透周二看到的这份文件总共九页。官员预计，在欧盟27国领导人周六在布鲁塞尔举行的午宴上签署该文件以前，其内容不会有任何重大改动。文件已在周一修改过，以明确表示不保证欧盟与英国未来达成的自由贸易协议，将给予英国庞大的金融服务业进入欧盟市场的许可。

欧盟领导人还将要求英国承担其在退欧后最初两年，欧盟预算中新支出的相应份额。

该指导文件是欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)最初起草的，以回应特雷莎·梅正式启动为期两年的退欧谈判。无论能否达成协议，英国都将于2019年3月29日周五那天午夜退出欧盟。

草案终稿加强了有关措辞，强调布鲁塞尔承诺确保外派定居英国的欧洲人不会吃亏。草案明确表示，甚至那些还没到英国、但在退欧前一天抵达并将居住在英国的人，也必须像已经居住在那里的人一样享有同样的欧盟权利。

外交人员表示，因应来自法国等国家的呼声，草案终稿还强调，贸易协议如果包含金融服务，将坚持让英国银行、保险公司等遵守欧盟规则和监管。

“未来的任何框架都应确保欧盟金融稳定，并尊重其监管和监督机制、标准及其实施，”指导文件表示。

领导人还将要求，英国不仅要支付数百亿欧元用于分担欧盟的各项承诺，而且根据一项七年的欧盟预算计划，即MFF，英国还要持续进行支出直到2020年底。英国是在2014年同意该计划的。(完)