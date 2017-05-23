欧盟警告称若英国不结清对欧盟欠费就不会启动贸易协商

路透布鲁塞尔5月22日 - 欧盟各国政府周一就英国退欧的谈判计划达成一致，并坚持他们不会就英国退欧后的贸易协议开始协商，除非英国同意解决其对欧盟欠费问题。

其他27个欧盟成员国部长在布鲁塞尔开会，签署了一份统一策略，并指派欧盟执委会代表各成员国在英国6月8日大选后启动退欧协商。官员们称，该策略以及授权获得一致通过。

几位部长强调，当务之急是2019年3月前明确在英欧盟公民的法律地位，并就如何计算英国对欧盟的欠费问题达成一致。

欧盟各国领导人上月就分阶段协商框架达成一致，根据该计划，只有在第一阶段就公民权利和预算等问题“取得重大进展”后，才会讨论英国首相特雷莎·梅希望与欧盟达成的自由贸易协议。

“在这件事上，如果卡在财政问题上，显然我们不会进入第二阶段，”卢森堡外长Jean Asselborn说。

荷兰外交大臣昆德斯(Bert Koenders)对记者表示：“英国人都知道，如果你参加了一个俱乐部，那么当你退出的时候就必须把帐结清。”

特雷莎·梅和她的保守党政府曾表示，他们将履行义务，但对于英国或须向欧盟支付数百亿欧元的想法，他们提出挑战。英国希望尽早启动贸易关系的协商。(完)