略过半数法国人认为英国脱欧不利欧盟--民调

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透巴黎6月29日 - 周三公布的一项民调显示，仅略超过半数法国人认为英国脱欧不利于欧盟，但三分之二法国人认为欧盟领导人不能胜任应对英国脱欧的任务。
据Elabe为BFM TV进行的这项民调，约48%法国人认为英国决定脱欧“有利”欧盟，另52%认为“不利”。
该民调亦显示，法国人不倾向于步英国后尘举行脱欧公投。约55%法国人不希望举行脱欧公投，另45%希望举行。
在支持法国举行脱欧公投的人当中，仅有26%受访者称他们“非常”希望举行脱欧公投，19%称“有点”希望。
但67%的全体受访者称，欧盟领导人不能担负起应对英国脱欧影响的任务。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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