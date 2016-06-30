略过半数法国人认为英国脱欧不利欧盟--民调

国际油市：油价上涨，沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月30日 - 周三公布的一项民调显示，仅略超过半数法国人认为英国脱欧不利于欧盟，但三分之二法国人认为欧盟领导人不能胜任应对英国脱欧的任务。
据Elabe为BFM TV进行的这项民调，约48%法国人认为英国决定脱欧“有利”欧盟，另52%认为“不利”。
该民调亦显示，法国人不倾向于步英国后尘举行脱欧公投。约55%法国人不希望举行脱欧公投，另45%希望举行。
在支持法国举行脱欧公投的人当中，仅有26%受访者称他们“非常”希望举行脱欧公投，19%称“有点”希望。
但67%的全体受访者称，欧盟领导人不能担负起应对英国脱欧影响的任务。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
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