德法在如何应对英国脱欧上出现分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎/柏林6月27日 - 德国与法国对此意见一致：英国上周进行令人震惊的脱欧公投后，欧洲必须作出改变。

但是在欧洲多年的政治和经济危机令德法陷入深刻分歧后，两国对于需要作出何种改变以及何时作出改变似乎都鲜有共识。

这似乎表明数十年来推动欧盟发展的法德引擎可能难以作出必要的改变，而许多欧洲官员认为，这些改变是为重新赢得民众的支持、遏制右翼民粹主义高涨以及避免欧盟逐渐解体所必要的。

周末欧洲开始消化英国脱欧的前景，而德法的政治人物发出了相互冲突的信号，尽管德法外长发布了一项意在最小化分歧并强调共同立场的联合声明。

公投后，如何对待英国是德法两国最明显与最迫近的分歧。

德国总理默克尔及其助手们在柏林开会时明确表示，在启动英国脱欧条款的谈判前，他们已准备好给英国时间收拾政治乱局。

德国的一些官员甚至希望可推翻英国的公投结果。无论如何，他们的首要任务是防止与英国出现痛苦的决裂。

“欧盟当然有向英国施压的手段，但我们不应聚焦于施压，”德国一位高官告诉路透。“他们需要时间认识到他们做了什么。目前没有进行威胁或施压的必要。”

法国政界人士则发出不同讯息，他们近几天明确表示，有必要迅速启动英国脱欧程序。其中一些人称，英国脱欧是法国在欧盟重新确立领导地位的机会。

“不能有猫与老鼠的游戏。”法国外长艾罗说道。（完）