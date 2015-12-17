默克尔希望避免“英国脱欧” 但不会在欧盟核心原则上让步

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透柏林12月16日 - 德国总理默克尔周三在欧盟峰会前表示，德国希望达成协议让英国继续留在欧盟内，但不会在欧盟的核心原则上让步。
“一方面，我们希望达成英国政府可以在将举行的公投中用以成功说服英国公众留在欧盟内的协议，”默克尔在德国联邦议院表示。
“另一方面，我们不想、也不会对欧盟一体化的核心原则提出质疑。这些特别包括欧盟公民的自由流动原则和非歧视原则。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。