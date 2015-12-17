默克尔希望避免“英国脱欧” 但不会在欧盟核心原则上让步

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林12月17日 - 德国总理默克尔周三在欧盟峰会前表示，德国希望达成协议让英国继续留在欧盟内，但不会在欧盟的核心原则上让步。

“一方面，我们希望达成英国政府可以在将举行的公投中用以成功说服英国公众留在欧盟内的协议，”默克尔在德国联邦议院表示。

“另一方面，我们不想、也不会对欧盟一体化的核心原则提出质疑。这些特别包括欧盟公民的自由流动原则和非歧视原则。”(完)