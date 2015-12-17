默克尔希望避免“英国脱欧” 但不会在欧盟核心原则上让步

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月17日 - 德国总理默克尔周三在欧盟峰会前表示，德国希望达成协议让英国继续留在欧盟内，但不会在欧盟的核心原则上让步。
“一方面，我们希望达成英国政府可以在将举行的公投中用以成功说服英国公众留在欧盟内的协议，”默克尔在德国联邦议院表示。
“另一方面，我们不想、也不会对欧盟一体化的核心原则提出质疑。这些特别包括欧盟公民的自由流动原则和非歧视原则。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”