欧盟向英德等国政府开铡 追究大众排放丑闻过失--消息

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透布鲁塞尔12月7日 - 欧盟消息人士表示，大众排放诈欺丑闻暴露出汽车业的不良行为后，包括德国及英国等七个国家，因未能切实监督执行汽车排放规定，欧盟周四将就此对这些国家采取惩处行动。
各国对柴油车违反排放限制的处理反应，令欧盟感到不满，欧盟执委会打算祭出能够对成员国做出的最严厉法律行动，有可能会告上法院。
一年前，美国监管机构逮到大众汽车(VOWG_p.DE)利用软件进行排放测试造假。欧盟多位官员表示，许多国家受到汽车行业重要性的影响，而不愿对汽车业者祭出类似美国那样的制裁措施；汽车业在欧盟聘雇的人数约有1,200万人。
熟悉事况的欧盟消息人士指出，欧盟执委会查出一些国家并未制定罚款以阻止在排放的不法行为、未惩罚违法厂商、或未配合执委会索取资料的要求。
消息人士表示，德国和英国所面临的案子，是与大众新款汽车的测试及审批有关。
“这还不算结束，只是第一轮行动，”欧盟的一位消息人士说。
欧盟执委会的一位发言人拒绝证实该报导。
周四的通知是被称为侵权程序的第一步，该程序允许欧盟对成员国未能执行欧盟法律的做法采取行动。
成员国有两个月的时间做出回应。如果他们在漫长的仲裁期间不能让欧盟执委会满意，欧盟可以将问题诉诸欧洲法院。
周四的案子表明，迫于欧洲议会的压力，以及受疑欧民粹主义者崛起的影响，欧盟执委会决心向外界展示，其有能力保护消费者。
但该机构面临艰苦的战斗。路透所见的文件显示，欧盟监管机构已就修改新车审批规定提出了一项建议，但相关规定的严厉程度已被成员国稀释。(完)
(编译 张明钧/汪红英；审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
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