欧洲推进建财政联盟 唯有英国反对被孤立

* 欧元区国家和其他愿意参与的欧盟国家同意另立财政联盟条约

* 英国反对修改欧盟条约被孤立

* 欧洲央行总裁德拉吉称,峰会结果为"财政协定"奠定良好基础

* 新条约将实行更严格的债务规则和执行力

* 永久性欧元区救助基金将於2012年7月生效

路透布鲁塞尔12月9日电---欧洲周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,但英国反对与欧盟其余26个成员国一起加入财政联盟,被孤立一边.

这次为期两日的欧盟峰会结果让金融市场不确定当局是否会,以及何时会采取更多果断行动消除欧债危机.这次2009年始于希腊的债务危机,已经蔓延至葡萄牙、爱尔兰、意大利和西班牙,现在则威胁到法国,甚至德国.

新条约的谈判时间可能需要三个月,爱尔兰等国可能要求对新条约进行全民公投,而公投结果可能失败.虽然不属於欧元区的九个欧盟成员国表示愿意加入欧元区,以支持新条约,但捷克和匈牙利等小国很快发表了谨慎评论.

两名欧洲央行(ECB)消息人士告诉路透,欧洲央行目前将维持购买欧元区国家政府公债的限制,并且不会采取额外救助举措.债市保持警惕.尽管银行间拆借利率下降,但意大利10年期公债收益率(殖利率)升至6.5%左右.

根据新条约计划,欧洲领导人同意采取更严格的预算纪律机制,对违反纪律的欧元区国家实施自动制裁,但英国表示不能接受峰会提议的欧盟条约修正案,因未能为自己争取到金融监管方面的让步.

德国总理梅克尔说:"这是朝建立稳定联盟的一大突破,我们将把此次危机作为开启新篇章的机会."

外交官员表示,在进行10个小时的谈判之後,唯有英国独排众议.其他不属於欧元区的九个欧盟成员国全部表示,愿意参与财政联盟,但有待本国议会的批准.

"卡梅伦一说他确定不会参加後,其余26个欧盟成员国只花了几分钟就敲定共同推进一项政府间条约,"一名参与讨论的高级官员对记者说.

英国首相卡梅伦(David Cameron)在记者会上强调,留在欧盟符合英国利益,能够从欧盟单一市场中获益.

谈判期间,卡梅伦曾寻求否决提议的金融交易税.

**欧洲央行未推出重磅武器**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧盟的决定朝着更严格预算规定的方向迈进,"这将为妥善的财政协定以及增强欧元区成员国经济政策纪律奠定基础.未来几天相关细节将更加充实."

两名欧洲央行消息人士表示,欧洲央行管委会周四决定,将每周购债规模限制在200亿欧元左右,而且不需要根据峰会结果重新评估该决定.

"你将看到(欧洲央行)进一步购买公债,但并不是部分市场人士或者媒体所期待的大规模购债."一名不愿署名的中央银行家表示.

**有人欢喜有人愁**

梅克尔说,世界将会看到,欧洲已经从错误中吸取教训并避免做出"糟糕的妥协".

作为欧盟核心将很多国家团结在欧元区周围,是法国的一个长期目标,法国总统萨科齐对实现这点表现得兴高采烈,很多外交官员认为法国是大赢家."这次峰会将载入历史,"萨科齐说.

一名欧盟外交官将峰会成果概括为:"英国怒火中烧,德国闷闷不乐,法国洋洋得意."

未来几天来自欧洲央行的积极支持将至关重要,因市场对欧洲金融防火墙能否保护意大利和西班牙等脆弱经济体感到忧虑.交易商称,欧洲央行周五买入意大利公债,以稳定市场.

**英国出局?**

英国拒绝修改欧盟条约,要求保护占英国经济约十分之一的金融服务业.萨科齐称卡梅伦的要求让人无法接受.

卡梅伦暗示,英国现在可能寻求阻止其他国家利用欧盟执委会和欧洲法院,他说:"很明显欧盟的机构属於欧盟,属於欧盟整个27个成员国."

但主持峰会的欧洲理事会主席范龙佩表示,欧盟机构将全面参与新条约.新条约最晚将於3月初签署.外交官员表示,欧元区成员国外加九个不属於欧元区的欧盟国家可能最早於1月举行没有英国参加的峰会.

**挽救欧元的最後机会?**

在这次被有些人描述成挽救欧元最後机会的峰会上,欧洲领导人还就永久性救助基金--欧洲稳定机制(ESM)做出了几项决定.ESM将提前一年於2012年7月生效.

ESM的救助能力将限制在5,000亿欧元(6,660亿美元),低於峰会前的预期.而且ESM将不具备范龙佩最初提议的银行资格,因为德国反对.

欧洲领导人还同意,欧盟国家将向国际货币基金组织(IMF)提供多达2,000亿欧元双边贷款,其中1,500亿欧元来自欧元区国家,以帮助应对危机.

卡梅伦不参与修约的决定可能为英国带来问题.欧洲大陆深化一体化可能涉及单一市场和金融监管变动,这两者都可能对英国经济产生深远影响.

"卡梅伦交涉的方式笨手笨脚,"一位欧盟高级外交官员称.有官员称,如果英国发现孤立不是可行的行动路线,他们有可能在未来几天转变立场.(完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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