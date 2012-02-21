英、意等国呼吁欧盟将重点放在经济增长措施

路透布鲁塞尔2月20日电---意大利、英国、荷兰和其他九个国家,周一呼吁欧洲把工作重点自严厉的预算节支转向刺激经济增长的措施,该地区似乎要面临三年来的第二次衰退.

由於这项要求实际上对德国倡导的削减支出措施构成挑战,欧元区两大巨头德国和法国拒绝在信件上签字.该信件将呈递给欧盟高级官员.

这是意大利总理蒙堤在一个月内第二次批评北欧风格的预算措施.而德国总理梅克尔曾经赞扬过具有经济学家背景的蒙堤解决该国债务危机的有力措施.

"我们目前面临的危机也是一场经济增长危机,"这封致欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧盟(EU)执委会主席巴罗索的信称.

这封信还要求进一步开放欧盟内部的服务业市场,由英国、爱沙尼亚、拉脱维亚、芬兰、爱尔兰、捷克、斯洛伐克、西班牙、瑞典、波兰、意大利和荷兰等国的领导人签署.

"这封信递交给了许多国家,包括法国和德国,我们会和有兴趣的国家继续合作,"意大利的欧盟事务部长Enzo Moavero在布鲁塞尔对记者表示.

签名国家中的另一位不愿具名消息人士称,法国和德国不太支持他们的自由市场提议.

"法国和德国不签署不是由他们起草的信,"该消息人士称.

尽管希腊问题一直是危机的聚焦点,但另一重方面却是,在各国削减支出以改善财政,以及各种问题损害信心之际,整个区域的经济增长大幅放缓.

**继续前进**

蒙堤在米兰演讲时表示,希腊危机目前最严重的部分似乎已结束,注意力必须转向经济成长.

"我相信3月1-2日的欧盟峰会时,我们将见到欧盟...会全力瞄准增长."他说.

"财政协议不再出现在谈判桌上,是个好事,因为那些谈判消耗掉许多精力,而我们目前盼将这些力气投注在增长."蒙堤在米兰证交所对投资者称.

在上述12国签署的信函中,领导人呼吁欧盟实现有野心的贸易议程.

"我们需果断行动以实现开放全球市场."信中呼吁代表27个会员国进行贸易磋商的欧盟,在欧洲的夏季前与日本启动贸易谈判.

信中并表示,欧盟与印度、加拿大和亚洲经济体正进行的贸易谈判可为欧盟的国内生产总值(GDP)增加900亿欧元(1,184.7亿美元).(完)

--编译 李春喜/张若琪;审校 孙茉莉

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