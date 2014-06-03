欧盟敦促法意兑现预算承诺 不折不扣地遵守财政纪律

欧央行总裁德拉吉(中)2013年11月22日在法兰克福出席会议的资料图片。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透布鲁塞尔6月2日 - 欧盟执委会周一要求法国和意大利在进行经济改革时，要遵守控制支出的承诺。这表明欧盟在预算纪律上丝毫没有动摇迹象。

在给欧洲各国的年度政策建议中，欧盟力求在推进削减预算和刺激经济增长之间达到平衡。当前欧洲失业率处于纪录高位，经济仍然脆弱。

这个平衡非常重要，因为欧盟不仅要让最近刚刚强化的预算纪律保持公信力，还要应对极端党派的上升势头。在5月的欧洲议会选举中，这些党派的支持率进一步上升。

“如果我们保持公共财政的可持续性，并继续推行结构性改革，那么经济和就业就会有进一步成长的空间，”欧盟执委会主席巴罗索对记者表示。

“唯一的办法就是继续进行必要的财政整固。”

**严控公共支出**

法国的境况，很好地说明了许多政府所面临的困境。该国经济在过去两年几无增长，政府正在推行缺乏民意支持的养老金或劳动法改革，并继续严格控制公共支出。

由于法国失业率处在纪录高位，在5月欧洲议会选举中，总统奥朗德领导的社会党所获席次仅列第三，落后于极右翼国民阵线和保守派人民运动联盟(UMP)。

评级机构穆迪表示，选举结果不尽人意，使得奥朗德很难推行任何不受欢迎的改革，也给法国的信用评级带来负面影响。

目前，奥朗德把经济复苏的希望寄托在逐步取消300亿欧元(400亿美元)的企业薪资税上面，以此换取企业在法国雇佣和投资的承诺。

总理瓦尔斯上周承诺进一步为低收入和中产阶级家庭减税，称国民阵线支持率攀升的原因之一就是，多年来不断加税令民众怒不可遏。

但减税意味着税收减少，而与此同时，法国需要在2015年底前将预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%以下，以符合欧盟的规定。法国很难指望获得更多时间，因为此前已经给了他们两年的宽限期。

执委会表示，法国仍有时间采取行动以达成赤字目标，但也要求该国拿出2015年前降低赤字的具体措施。

执委会还称，目前为止，法国结构性赤字削减的力度还远远不够。

“此外，政府目标面临下修风险。尤其是，计划中宣布一些2014年的额外举措还将继续采用，2015年减支目标也有过高之嫌。”

“应当在即将公布的2014年预算修正案中说明要采取的额外举措。”

**“开启意大利”**

就推行改革而言，意大利的形势似乎比法国有利，因为该国总理伦齐(Matteo Renzi)所属政党在欧洲议会的选举中赢得压倒性的胜利。

然而，执委会呼吁意大利要加强2014年的预算措施，因为该国与欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)的要求拉开距离。

伦齐已承诺要在7月底之前拿出一套被称作“开启意大利(Unblock Italy)”的举措，试图让经济在经历两年的衰退后重新振作。

尽管意大利的财政情况不像法国，其预算赤字已经符合欧盟的上限规定，但该国债务相当于GDP的135%，在欧洲排名第二，因而容易受到市场信心变化的冲击。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示，“意大利需要充分的结构性改革，以解决高债务问题。高债务是该国经济的主要弱点。”

反对派则表示，欧盟呼吁预算紧缩，等于是给了伦齐一记耳光，意味着意大利面临进一步的财政紧缩。

意大利经济部长Pier Carlo Padoan则在推特上发文表示，“执委会赞赏意大利的改革，我们知道债务偏高，但我们将加速改革及私有化，以可持续的方式来降低债务。”

稍后他发布声明称，执委会的评估并未将政府削减支出和私有化计划纳入考量。这些计划的细节尚未完全敲定。(完)

(编译 李春喜/许娜/戴素萍 审校 郑茵)

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