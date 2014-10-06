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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 16:51 BJT

欧洲经济：欧盟本月将驳回法国2015年预算案，要求法国修改--消息

路透巴黎10月6日 - 数名欧元区官员表示，欧盟执委会10月底可能驳回法国2015年预算草案，要求法国修改并提交新预算案，以更好得完成欧盟规定的减赤责任。

这将是欧盟执委会根据2013年成员国政府赋予的权力，首次要求成员国修改预算草案。

这些官员表示，欧盟执委会还可能升级对法国惩戒程序，进入制裁前的最后阶段，但同意给予法国所要求的额外两年时间，将预算赤字降至欧盟允许的范围内。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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