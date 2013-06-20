欧洲经济：欧盟达成长期预算协议，但能否获批存疑

* 首席谈判代表就9,600亿欧元预算计划达成协议

* 社会党议员在谈判中否决协议

* 该协议能否在7月欧盟议会投票中通过尚不明确

路透布鲁塞尔6月19日 - 谈判代表于周三达成临时协议，敲定欧盟的9,600亿欧元长期预算计划，但谈判中一位主要社民党议员表示否决，立刻令人怀疑该协议能否获得批准。

欧盟成员国和欧洲议会的代表就欧盟七年支出计划达成的这项协议，需要欧洲议会多数票支持才能按计划在2014年初生效。

但是欧洲议会中第二大党--欧洲社会党的首席谈判代表表示，他对协议结果不满意。

“谈判结束了。不是所有人都满意。我们今晚无法确认协议，”来自保加利亚社会党的欧洲议会议员Ivailo Kalfin在谈判后发布推特称。

如缺少欧洲社会党的支持，该协议能否通过定于7月初的议会投票将不确定。欧盟官员表示，欧洲议会议员和政府间可能需要进一步协商，以获得多数票支持。

这可能延迟启动欧盟对受衰退冲击的较贫困地区提供发展资金，以及应对欧盟部分地区青年失业率上升的新提案。

在谈判中代表欧盟各国政府的爱尔兰副总理Eamon Gilmore表示，他将在周二卢森堡的会议上请求欧盟各国部长们支持该协议。

“我们已经结束了谈判。我跟议会的首席谈判代表达成了协议，我们将向我们代表的双方推荐这一协议，”他在超过24小时的谈判结束后告诉记者。

该协议维持欧盟领导人2月协定的2014-2020年总体支出上限不变。协议包括首次实质性减少长期支出，而农业和发展资助将继续占据预算最大份额。

不过，谈判代表同意，可以将一定限额的当年未用资金挪至下一年，而非现行的返还国库。