欧洲财政: 欧盟就2014-2020年预算达成协议,首次实现真正减支

中巴贸易：中国企业有意参与巴西建筑与铁路项目--巴中工商总会会长
路透圣保罗4月5日 - 巴西中国工商总会会长唐凯千(Charles Tang)周三对路透表示，中国企业有意在巴西收购大型工程集团，而且想要参与巴西政府修建和经营商业铁路的招标。
路透布鲁塞尔2月8日 - 欧盟领导人周五经过24小时的激烈磋商,就首次削减共同预算达成协议,寻求安抚区内正艰难应对政府减支及经济衰退的数以百万计的民众.
该协议满足了英国和荷兰等希望紧缩开支的欧洲北部国家的要求,同时维持在农业补贴及农业基础设施方面的支出,来让法国及波兰等国满意.
这是欧盟历史上第一次净削减长期预算,相当于此前最后一次预算案规模减少约3%,并大砍基建、政府机构及科研等领域的支出.
欧盟2014-2020年预算总规模为9,600亿欧元(1.3万亿美元).在欧洲理事会主席、此次峰会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)宣布各国领导人达成协议前, 各国在最后一刻还围绕具体资金分配产生争论,延长了议程.
范龙佩在稍后举行的记者会上表示,这是一份有节制的预算,反映了当前的形势.
"我们不能忽视欧洲各地极端困难的经济现实,因此预算必须精简,"他说,"历史上第一次真正实现了预算削减."
这份协议必须获得欧洲议会的批准,而重量级议员已经表示了反对.赢得议会批准可能需要数月时间,前途未卜.
减支部分主要落在跨境运输、能源及电信项目支出上,削减规模超过110亿欧元.欧盟官员的工资和津贴被削减了大约10亿欧元.
农业支出免于进一步削减,且未来七年农村发展方面将增加约15亿欧元支出,满足了法国、意大利和西班牙的要求.(完)
(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
路透圣保罗4月5日 - 巴西中国工商总会会长唐凯千(Charles Tang)周三对路透表示，中国企业有意在巴西收购大型工程集团，而且想要参与巴西政府修建和经营商业铁路的招标。
路透首尔4月6日 - 韩元兑美元 和韩股周四早盘跌至大约三周低位，之前日本首相安倍晋三和美国总统特朗普一致认为，朝鲜的导弹发射是“严重威胁”，从而引发了市场的地缘政治焦虑情绪。 朝鲜周三从东海岸试射弹道导弹，而本周特朗普与中国国家主席习近平将举行会晤。 0227GMT，韩元兑美元 报1,132.2，较周二收盘位1,124.4下跌0.7%，为3月17日以来最低盘中水平。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.7%至2,146.76点，为3月16日 以来的盘中最低点。 “特朗普制裁朝鲜的强硬立场，而非朝鲜发射导弹这件事本身，引发 投资者担忧并让韩元承压，”NH Futures外汇分析师Min Gyeong-won称。 该分析师还称，本周的习特会结束后韩元料将恢复涨势。 接近中午时，外资卖超690亿韩元(6,099万美元)韩股，料将连续第四 个交易日卖超韩股。 下跌与上涨个股分别为555档和235档。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/10 28 2.65% 100 2017/4/11 28 2.65% 200