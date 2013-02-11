欧洲财政: 欧盟就2014-2020年预算达成协议,首次实现真正减支

路透布鲁塞尔2月8日 - 欧盟领导人周五经过24小时的激烈磋商,就首次削减共同预算达成协议,寻求安抚区内正艰难应对政府减支及经济衰退的数以百万计的民众.

该协议满足了英国和荷兰等希望紧缩开支的欧洲北部国家的要求,同时维持在农业补贴及农业基础设施方面的支出,来让法国及波兰等国满意.

这是欧盟历史上第一次净削减长期预算,相当于此前最后一次预算案规模减少约3%,并大砍基建、政府机构及科研等领域的支出.

欧盟2014-2020年预算总规模为9,600亿欧元(1.3万亿美元).在欧洲理事会主席、此次峰会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)宣布各国领导人达成协议前, 各国在最后一刻还围绕具体资金分配产生争论,延长了议程.

范龙佩在稍后举行的记者会上表示,这是一份有节制的预算,反映了当前的形势.

"我们不能忽视欧洲各地极端困难的经济现实,因此预算必须精简,"他说,"历史上第一次真正实现了预算削减."

这份协议必须获得欧洲议会的批准,而重量级议员已经表示了反对.赢得议会批准可能需要数月时间,前途未卜.

减支部分主要落在跨境运输、能源及电信项目支出上,削减规模超过110亿欧元.欧盟官员的工资和津贴被削减了大约10亿欧元.

农业支出免于进一步削减,且未来七年农村发展方面将增加约15亿欧元支出,满足了法国、意大利和西班牙的要求.(完)