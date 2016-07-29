分析：欧盟宽大处理西班牙和葡萄牙赤字超标 暗示经济较脆弱

2011年1月13日，资料图为马德里一家银行的职员在展示欧元纸币。 REUTERS/Andrea Comas

路透布鲁塞尔7月28日 - 欧盟执委会决定对西班牙和葡萄牙网开一面，不因预算赤字超标而课以罚款，暗示其暂时要推动更具扩张性的经济政策，应对英国公投脱欧带来的冲击。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西为周三的宽容决定辩护，指出上月英国脱欧公投反映出公众对欧洲的怀疑情绪正在增长。

他希望确保“专横的布鲁塞尔”不要在此时助长欧洲怀疑主义。在持续多年的主权债务危机之后，欧元区的复苏仍然疲弱、参差不齐、并面临英国脱欧不确定性的潜在拖累。

“特别是在目前英国脱欧的大形势下，已经在危机中采取了严格措施的国家应该能够提出自己的论据，同时考虑到社会影响，要求自己不被罚款，”一位不愿透露姓名的欧元区成员国政府的高级官员说。

“罚款无疑会影响到经济和人口。欧洲还须表现出对这种形势在一定程度上的理解，”他说道。

在西班牙和葡萄牙再度逃过因违反欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)预算规则而应受到的经济处罚后，北欧国家的财政鹰派人士提出强烈抗议，尽管西班牙和葡萄牙政府的部分欧盟预算拨款可能会被暂停。

但据欧盟消息人士透露，德国一贯以来非常强硬的财长朔伊布勒已亲自干预此事，反对对两国课以罚款。在此之后愤怒情绪有所缓和。

“稳定协定再次成为一纸空文，”欧洲政策研究中心负责人Daniel Gros说，法国和德国曾在2003年撕毁该协定，以避免自身受到惩罚。

德国保守派的经济评论员Werner Mussler在法兰克福汇报上写道，官方的辩护表明，预算规则是“空谈”、绝不会导致被课以罚款。

“难道不正是因为欧盟执委会经常歪曲和违反这些规则，才引发这些人(欧洲怀疑论者)的质疑吗？”他问道。

**“可以理解”**

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆十分注重维护规则的公信力。对于欧盟执委会不建议处罚的决定，迪塞尔布洛姆表示很是失望。

“在得出西班牙和葡萄牙未采取有效措施巩固预算的结论之后就不了了之，让人很是失望，”迪塞尔布洛姆称。

“有一点必须要清楚，尽管已经采取了各种措施，但西班牙和葡萄牙仍未脱险。”

欧元区另一位高官表示，假如现在荷兰或比利时的财长想要说服议会采取必要的节约措施，以遵守欧盟稳定暨成长协定，恐怕会被嗤之以鼻。

尽管布鲁塞尔方面作出了上述决定，但在排山倒海的批评之下，德国总理默克尔周四不得不坚称，赤字限制依然有效。

“我认为该决定并不意味着欧盟稳定暨成长协定不再有效，”默克尔在柏林的一个新闻发布会上表示。关于德国财长朔伊布勒为何游说反对处罚德国媒体所称的“赤字罪人”，默克尔未作解释。

德国财政部发言人称，欧盟执委会的理由是“可以理解的”。该发言人指出，明年有可能会暂不发放所承诺的欧盟结构性改革拨款，这或可促使西班牙和葡萄牙政府采取必要的预算调整措施。(完)