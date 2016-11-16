欧洲政经：欧盟就预算评估问题开始密集磋商，意大利表示不满

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透布鲁塞尔/罗马11月15日 - 欧盟各国政府和机构将在周四最后期限前进行密集磋商，意大利则抱怨没有为应对移民、安全威胁和年轻人失业问题安排足够的支出。
欧盟执委会9月提出，对当前预算进行中期评估时，应从其他领域划拨资金，将2017-2020年用于刺激就业和成长、移民和安全问题的支出增加130亿欧元。
但意大利周二表示，对该计划不满意。
意大利欧洲事务部长Sandro Gozi表示，“意大利反对评估这个多年预算案。”
“我们认为，仍需要一个预算案，进一步保障我们国家真正获得更多资源。我考虑的是移民、安全以及欧洲为解决青年人问题所配置的资源。”
Gozi表示，意大利对于“欧盟模棱两可、自相矛盾以及说一套做一套”非常厌倦。
欧盟执委会发言人称，若周四午夜的期限前没能达成协议，执委会需要迅速提出新的方案，并在12月中旬以前进行讨论。12月中旬是欧洲议会今年最后一次全体会议召开的时间，因此是最后的法定截止期限。(完) (翻译 张荻； 审校 郑茵)
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