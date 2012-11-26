欧盟预算峰会无果而终 明年初将重启谈判

资料图片：欧盟旗帜上的欧元和希腊硬币。 REUTERS/Murad Sezer

* 英、德要求扩大对1万亿欧元预算案的支出削减规模

* 法国、意大利和波兰维护农业和区域补助

* 领导人表示,第一轮预算谈判不可能达成协议

* 欧盟官员担心,谈判破裂可能会加深欧元区危机

* 下一轮谈判料将于2013年2月进行

路透布鲁塞尔11月23日电---欧盟领导人周五未能就新的七年预算案达成一致,不到两天的谈判在多数国家对进一步削减支出的反对声中收场.

欧洲理事会(European Council)主席范龙佩(Herman Van Rompuy)表示,决定结束就2014-2020年约1万亿欧元欧盟预算案举行的特别峰会,并选择于明年年初再次召开.

"昨天的双边谈判及欧洲理事会内部富有建设性的讨论,显示出我们有弥合分歧,在明年年初达成协议的足够可能.我们应该能弥合当前的分歧,"范龙佩在新闻发布会上表示.

"我感觉(在减支方面)我们能够更进一步,但这必须得平衡好而且准备充分,不能随心所欲,因为这事关就业,事关敏感问题,"他说.

各成员国领导人委托范龙佩和欧盟执委会主席巴罗索在未来几周尝试弥合成员国间的分歧.官员们称谈判最可能于2月重启.

德国总理默克尔称,她原本就没期望能在第一轮磋商达成协议.她还淡化磋商失败的影响,称2013年初很可能会达成协议.

但欧盟官员警告称,谈判一再拖延,会浪费本该用于支撑欧元区低迷经济的时间和资源,而且会进一步增强该地区公民和投资者对欧盟领导人难以达成集体决策的印象.

预算谈判破裂对金融市场影响不大,因市场焦点更多放在希腊方面,对该国紧急贷款拨款协议将在周一达成的预期升温.

如果预算僵局延宕不决,东欧地区欧盟成员国数百亿计欧元的交通能源投资项目都可能被推迟.

**英国坚持主张削减预算**

英国首相卡梅伦称,从各国政府实施的撙节措施来看,范龙佩减少削减农业补助和区域救助支出的妥协方案"就是不够好".他并表示,其它对预算案贡献多于回报的欧盟北部国家也有同感.

卡梅伦表示,仍有可能就欧盟预算案达成协议,但欧洲各机构必须根据现实情况进行调整,削减预算.

立陶宛总统Dalia Grybauskaite称,德国、英国、瑞典和荷兰这几个净贡献国要求在欧盟执委会原定800亿欧元的减支基础上,至少再削减300亿欧元.

卡梅伦要求进一步削减该预算案中规模约为600亿欧元的欧盟薪资和福利支出,并坚称欧盟机构应该像部分国家政府部门那样减薪裁员.

他递交给范龙佩一份文件,列出将欧盟行政开支削减10%的几种方式,包括将多数官员的退休年龄从63岁延长至68岁,养老金占最终薪资的比例上限从70%调整为60%.

范龙佩并未将这些措施列入其折中预算计划,但似乎在新闻发布会上对采纳部分构想持开放态度,称这需要细心准备,因为涉及到人事问题.

**磋商艰难**

围绕欧盟长期预算的协商总是针锋相对,但鉴于目前欧债危机深化,农业补贴和预算退款方面的磋商变得更加艰难.

在欧盟多数国家预算都已做出削减的情况下,欧盟正在考虑首个实质性的预算支出削减方案.

卡梅伦称:"我们不能一边减少国内开支一边增加欧盟支出."

在欧盟每年约1,300亿欧元的开支中,逾三分之二用于补贴农业,以及投资于欧洲南部和东部较不富裕国家的高速公路、桥梁和其它公共项目.

当前预算框架是在2005年经济繁荣时期批准的,当时规划的2007-2013年欧盟预算承诺上限为1.034万亿欧元.

欧盟执委会一开始要求2014-2020年支出增加约5%,相当于1.091万亿欧元.但根据范龙佩的妥协方案,该支出已降至1.01兆欧元,而且许多净预算贡献国坚持必须要降至低于1兆欧元.

之前几次的协议是在德法协定的基础上建立的,以抵御来自英国等北方国家对慷慨的欧盟农业补助的攻击.法国从共同农业政策(Common Agricultural Policy)所得到的补助要比任何国家来得多;同时德国也是主要受惠国.

但如今对德国而言,要求控制整体预算似乎比保护农业支出来得重要,促使法国与波兰等东欧国家结盟,合力反对削减欧盟两大领域的支出.

法国总统奥朗德要求恢复提议被削减的农业补贴.

英国则独独要求不得削减其退款.英国前首相撒切尔夫人于1984年争取到欧盟退款,因其得到的欧盟农业补助份额较低,去年英国拿到35亿欧元的退款.

法国、德国等其他国家希望能对复杂的退款系统进行改革.奥朗德也表示,法国将持续推动退款计算方式的调整,让所有国家都对支出做出贡献.

但欧盟官员承认,卡梅伦无法让任何舍弃退款的协议得到英国议会欧元怀疑派的支持.(完)

--编译 梁睿雪/兰秀娟/王翔琼/戴素萍;审校 程琳/王丽鑫

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