欧盟七年预算案谈判艰难 两大阵营界限愈加分明

* 领导人峰会将就1万亿欧元预算案做出决定

* 有关让步可能让预算赢得英国与德国支持

* 法国与波兰反对削减农业补贴与地区援助

* 谈判失败可能加深欧元区危机

* 意大利与西班牙料站在法国一边,反对加大预算削减幅度

路透布鲁塞尔11月22日电---欧盟(EU)谈判代表接近得到英国与德国对将近1万亿欧元欧盟七年预算案的支持,但要赢得法国和波兰以及其它一些南欧国家的支持,还须做出让步.

主持这次欧盟领导人峰会的欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy),必须通过猛砍预算来争取英国和北欧国家支持.这些国家对於大幅增加2014-2020年欧盟支出的提议强烈不满.

但他如果这样做,就会促使法国与东欧国家结盟.法国对削减其从欧盟预算中获得的农业补贴的提议非常恼怒,而东欧国家则从欧盟预算中获得资金来帮助发展自己的经济.西班牙与意大利也可能在谈判中支持法国立场.

法国总统奥朗德抵达会场时表示,他坚持"共同农业政策"--这是一项长期的农业补贴计划,占用了40%以上的欧盟预算,法国是其中的最大受益者.

协商可能持续两三天,参与者或将激烈交锋,令谈判充满火药味,特别是如果勾起法国和德国在支出问题上积怨的话.

过去三年里,欧洲为解决欧元区旷日持久的债务危机进行了无休止的争吵,这次若不能达成协议,将会令外界越发觉得,欧盟领导人在必要时无法采取果断行动.这将进一步损害欧盟的形象.

波兰总理Donald Tusk表示,东欧国家立场与法国以及意大利西班牙等希望保护农业基金的预算净出资国一致,要求范龙佩部分取消他的削减提议.

"预算净出资大国的支持是关键.波兰采取这样的立场并不容易,因为我们不是净出资国,而且那些出钱的国家往往争论的底气也更足,"他在峰会上对记者表示.

但英国和德国仍坚持扩大预算削减幅度,瑞典与荷兰也持相同观点.

"总之,我们认为,与目前正在讨论的方案相比,还可以有更大的削减--削减幅度可以达到数百亿,"一位英国官员对记者表示.消息人士称,德国总理默克尔力主进一步削减约300亿欧元.

欧洲理事会主席范龙佩周五一早宣布欧盟预算峰会暂时休会,以便各国首脑有时间研究一份修改後的提案.修改後的预算计划整体削减幅度保持在800亿欧元左右不变,但农业与地区补贴方面的支出削减程度小於原先版本.

德国总理默克尔称,本周不太可能达成协议,可能需要在明年初展开新一轮协商.

**艰难谈判**

面对欧债危机,谈判方现在开始认真考虑有史以来第一份真正的支出削减预算案,给长期争论不休的农业补助和预算退款谈判雪上加霜.

欧盟欠富裕国家原本可能指望欧盟增加支出来巩固过去10年东扩成果,但这种希望也变得渺茫.如今各国争相保护传统的支出领域,基本无暇在意将有限的欧盟资源集中到新增长型领域的呼吁.

欧盟预算支出的大头-每年1,300亿欧元经费中约三分之二-都用作补贴农业和帮扶较穷困经济体的专款.

当前预算框架是在2005年经济繁荣时期批准的,当时规划的2007-2013年欧盟预算承诺上限为1.034万亿欧元,几乎相当於欧盟经济总量的1%.

欧盟执委会起初要求将2014-2020年预算支出增加大约5%,相当於达到1.091万亿欧元.但在范龙佩的折中方案中,这个数字已经被降低到1.01万亿欧元,预计最终可能降至1万亿欧元以下.

谈判代表担心磋商可能破裂的一个问题是围绕英国预算退款的讨论,去年退款达35亿欧元.英国前首相撒切尔夫人在1984年争取到欧盟每年返还资金给英国的决定,以补偿该国获得的农业补贴少於法国、意大利和其他国家.

欧盟官员承认,卡梅伦无法赢得英国议会欧元怀疑派的支持来达成任何取消退款的协议,甚至还得冒着进一步疏远其他国家的风险,放弃减少退款的提议来争取英国在峰会上的支持.

除非能对英国纳税人带来益处,卡梅伦恐怕会否决该协议.这将是在他阻挠变更条约以允许欧元区采取更严格的财政纪律後不到一年的时间里,再次动用否决权,英国将进一步被欧洲孤立在外,英国离开欧盟的压力也可能加剧.

一名匿名欧盟官员在峰会上称,"很多国家都在自问英国到底怎麽了?它是在寻找出路吗?在这种情况下,为何我们要作出重大让步?"(完)

--编译 张涛/郑茵/梁睿雪/王翔琼;审校 程琳/戴素萍

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