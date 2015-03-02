法国经济：2017年前将削减500亿欧元支出，但不会更多--经济部长

路透布鲁塞尔3月2日 - 法国经济部长马克龙周一表示，法国在2015至2017年间将削减500亿欧元(约合558.9亿美元)支出以达到欧盟预算目标，但不会削减更多，尽管欧盟执委会要求法国这么做。

“我们将在2017年实现3%的预算赤字目标。我们将遵守承诺。”他在布鲁塞尔对记者说。

“我们将节省500亿欧元，但不会更多，”马克龙称，并表示节省更多预算对法国和欧元区经济均不利。

上周，欧盟执委会允许法国到2017年将预算赤字降至欧盟规定上限，这使法国避免受到处罚，并在该国第二次未能按时整顿好财政状况的情况下又给了它两年宽限期。

欧盟执委会将在3月举行的欧盟财长下次会议上建议，接受法国今年削减0.5%的结构性赤字，并要求法国4月提交一份新的主要改革计划。(完)