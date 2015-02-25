版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 26日 星期四 00:08 BJT

标题新闻：欧盟执委会副主席称不会因意大利和比利时公共债务水平攀升而开始对其执行纪律程序

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐