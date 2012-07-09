欧元区崩解之快或令欧盟修补不及

记者 Paul Taylor 编译 龚芳/梁睿雪/王冠中

路透巴黎7月9日电---有越来越多的迹象显示,欧洲经济暨货币联盟分崩离析的速度,要比决策官员能够修补的速度来得更快.

欧元区领袖6月29日原则同意在欧洲央行的基础上,设立一个共同的银行监管机构,然而许多关键性的细节仍有待拟订.

这项提议为迈向欧洲银行联盟所跨出试探性的第一步,或终将建立存款共同担保体系及一支银行清算基金,以期避免银行挤兑或崩溃冲击到整个欧洲大陆.

各国领袖同意欧元区永久性的援助基金--规模5,000亿欧元(6,200亿美元)的欧洲稳定机制(ESM)在共同的监管机构设立後,得以在符合严格的条件下,直接对银行挹注资本.

但这波赶在明年以前为该项机制设定初步内容的行动,可能还是太迟了.

西班牙银行业存款流失加速,假若投资人担忧该国可能面临全面纾困的话,欧元区同意借给该国最高达1,000亿欧元纾困资金能否逆转这波资金逃亡潮,也难下定论.

许多银行正在进行重整,或被迫重组,愈发突显欧元区南北更加分歧的情况.

欧元区内正缓慢筑起一道无形的金融墙,正如曾经分隔东欧和西欧的铁幕一样,这道墙可能一样危险.

德国及荷兰等北欧债权国借贷成本处於历史低位,而西班牙及意大利等南欧债务国债券收益率则飙升至逼近欧元问世前水准,其间的利率差距有可能导致长期的歧异.

由於政府信用评级及债券收益率实际上相当於为银行及企业借贷成本设定了底限,管理得最好的西班牙或意大利银行或企业即便能取得贷款,也须较管理最差的德国或荷兰银行或企业付出更高昂的代价.

**政治声讨**

这种局面延续时间越长,南欧复苏的机率就越低,南北欧国家之间的财富差距也将越大.

随着南欧国家失业率和贫困程度不断上升,政治层面的冲击似乎难以避免.希腊已经出现激烈的政治声讨,西班牙和意大利也面临类似情形.

欧洲央行总裁德拉吉上周宣布降息时承认,南北欧脱节令实行单一货币政策的难度增大.

欧洲央行今年两次向欧元区银行业体系大规模挹注低息三年期贷款,总规模高达1万亿(兆)欧元,但只带来了几个月的喘息之机.

"不清楚在高度分化的地区中是否存在有效措施,"德拉吉向记者表示.

以德国智库Ifo主席辛纳为首的德国保守派经济学家警告,德国在欧洲央行跨境支付系统TARGET2积累的债权越来越高,会招致可怕後果.

他们称,如果一个南欧国家违约或退出欧元区,德国将面临一份天文数字账单,规模远高於德国对欧元区救助基金2,110亿欧元的理论贷款上限.

只要欧洲货币联盟永久存在且不出现倒退,那麽这类欧元区内跨境的债权和资本流动不过就像德州和加州之间的资金流动.

但即使存在一丝末日清算的可能性,都会令局面剧变.

如果是这样的话,资金将从有脱离货币联盟风险的国家的证券和存款中出逃,涌向"被视为安全的"德国资产.一些悲观人士认为,已经出现这种局面的早期征兆.

**排山倒海之势**

任何会导致希腊退出欧元区的事件,看起来更可能会让这些流动加速,尽管欧盟领导人一再声称,希腊只是个特殊案例.希腊是负债最重的欧元区成员国,已处於第五年衰退.

"若真的发生,危机将会透过欧洲支付系统TARGET孳生,"现任职德意志银行全球策略师的美国经济学家Peter Garber,曾在1999年的研究报告中如是说.

Garber警告称,对於允许各自的央行彼此提供无限制的信贷,各成员国政府只有愿意和不愿意两种情况,愿意的话就不可能出现欧元区瓦解的情况,不愿意的话,将种下瓦解的变数.

"问题在於,在主权债务危机之际,一国资产负债表中有大部分会突然窜逃至欧洲央行帐目上,或会整个粉碎纾困基金携手整体冲击的能力,"他在2010年希腊危机开始後为德意志银行撰写的一份报告中称.

欧洲官员通常会对这样的论调嗤之以鼻,坚称欧元屹立不摇,因此这项议题一直没受到注意.

实际上,部分欧盟国家的监管单位正悄悄地致力於让国内银行业对这类後果的曝险降低.欧洲央行上周就银行可以用来作为担保的国家支持银行债券设下限制.

知情人士表示,德国金融监管局去年下令意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)旗下德国子公司HypoVereinsbank(HVB)限制转移资金给意大利母公司.

这样的限制是合法的,因为银行业监管是属於国内层级,但这作法有违欧盟单一市场和单一货币的资金自由流通原则.

欧元区共同银行监管机构是否能够驳回这类限制,是峰会留下的众多不确定性之一.不论如何,缺乏共同存款保险的共同监管,可能无法阻止资金外逃.

德国总理默克尔目前为止仍反对分担担保银行存款或让银行倒闭的负债.

资深欧盟观察家称,对於不让欧元走回头路的政治决心,将促使欧元区领导人创立完全的银行联盟,而这会是来自设立共同监管机构的决定.

但目前而言,欧洲金融分裂的速度似乎比金融整合的力量来得快.(完)

--译文审校 丁琦/隋芬

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