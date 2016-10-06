欧盟拟推出企业破产早期预警系统 以降低银行坏帐

路透布鲁塞尔10月5日 - 针对减少区域内企业破产并协助银行收回坏帐问题，欧盟执委会提出了一项草案，核心内容是建立企业破产风险外部早期预警系统。

欧元区主要银行业者帐面不良贷款(NPL)接近1万亿(兆)欧元(1.1万亿美元)，相当于区内生产总值(GDP)的约9%，这打击银行的企业贷款业务获利能力。

欧盟数据显示，2007-08年金融危机过后企业破产数量大增，目前仍远高于以往水平，有半数新创设企业无法撑过五年，导致那些体质仍旧孱弱的国家失业率上升。

路透看到的法律草案称，为了应对该问题，欧盟执委会希望制定欧盟共同规则，来帮助陷入困境的企业进行业务重组并避免破产。

银行与企业代表对欧盟执委会的这项提议草案表示欢迎，希望它能协助扭转欧洲的企业破产趋势。根据欧盟执委会的日程，该提议将在10月25日敲定并公布。

欧盟执委会希望，早期预警系统包括企业最初显示出现压力迹象时可进行“外部干预”。

一位行业官员称，外部干预可能由银行或会计机构触发，会导致重组以挽救健康的业务，不过企业行业协会可能更倾向于企业内部的“自发性”预警。

该草案称，欧盟执委会对行业游说团体做出了妥协，提议有四个月的宽限期，以允许企业进行重组同时暂停执行债务与税款偿还计划，前提是他们正在推进真正的重组。

但一些银行家对此类宽限期表示反对。(完)