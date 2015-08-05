综述：欧洲企业成长7月放缓 希腊疑虑作祟

2015年7月30日，德国慕尼黑，卡车和大巴生产商MAN的一名工人在卡车生产线工作。 REUTERS/Michaela Rehle

路透伦敦8月5日 - 周三公布的调查结果显示，欧洲服务业7月成长放缓，因企业担心希腊有破产之虞；服务业为欧洲多数国家经济中所占比重最高的产业。

不过在希腊与欧盟伙伴于7月中旬就纾困计划架构达成协议之后，欧元区企业在当月底之前仍加速成长，意味着当地经济复苏尚未偏离轨道。

“综观而言，夏初始经济继续以稳健的步调成长，”Oxford Economics的Ben May表示，“但显然有鉴于全球成长前景的种种疑虑，特别是在中国等地，保持警戒是明智之举。”

英国7月成长放缓速度较预期严重，因聘雇活动降至2014年3月以来最低，意味着当地经济在进入下半年之际复苏已经转弱。

在希腊协议达成后，欧元区的情势和信心都有所改善，Markit欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)终值为53.9，优于初值53.7。

这略低于6月所创下的四年高点54.2，但指数自2013年中以来就一直守在景气荣枯分水岭50之上。

Markit称，综合PMI数据暗示第三季经济成长幅度将为0.4%，持平于对第二季的预期，但低于路透于两周前调查的预估中值0.5%。

稍早德国数据显示，这个欧洲最大经济体第三季开局良好，而西班牙服务业正以八年来最快的速度招聘员工，因进入夏季旅游旺季，且经济复苏增强。

不过法国的服务业和制造业活动于7月放缓，来到三个月低点，而欧元区官方数据显示，6月零售销售下滑0.6%，降幅是预期的两倍。

然而PMI数据显示，欧元区各地企业自2012年初以来每月都在调降价格，7月降价幅度虽然较小，但零售销售仍然下滑凸显其困境。

上周公布的官方数据显示，欧元区7月通胀率持平于0.2%，对于欧洲央行，要将通胀推升至2%目标水准还有很大努力空间。

**英国表现稳健**

Markit/CIPS英国PMI从6月的58.5降至7月的57.4，且低于路透调查预估的58.0。

再加上本周稍早的制造业及建筑业调查结果，PMI数据暗示英国季度经济成长将达约0.6%，略低于官方公布的第二季成长0.7%。

英国央行周四将公布最新经济前景预测及利率决议，这些数据为央行决策人士提供了很多需要消化的信息。

英国央行总裁卡尼上月表示，经济需要每季成长0.6%以上，才能够消化经济中的闲置产能，这是升息的主要考量因素。

荷兰国际集团(ING)的James Knightley表示，“我们预期英国央行将在周四发布的通胀报告和记者会上，强化我们正接近开始收紧政策时点的讯息。我们对于其能否在年底前行动存疑。

路透两周前调查显示，英国央行可能要到2016年初、或许是在2月才会上调指标利率0.25个百分点。(完)

(编译 张明钧; 审校 母红)

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