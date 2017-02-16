欧洲议会批准CETA 为协定的实施扫除障碍

路透新加坡2月15日 - 欧盟和加拿大周三为二者间备受争议的自由贸易协定扫除了障碍，欧加之间的进口关税将被取消，自贸协定的支持者称这将促进欧盟和加拿大的增长和就业。

经过数月来的抗议、各种变数以及美国总统特朗普的行动，欧盟和加拿大的开放市场政策终于取得胜利。特朗普已宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，还希望重谈北美自由贸易协定。

欧洲议会以408票赞成、254票反对的结果批准欧盟与加拿大的全面经济贸易协定(CETA)，这意味着经过八年的谈判，该协定的大部分条款，尤其是降低关税等条款终于要付诸实施。

欧洲工会组织和抗议者认为，该协定将导致双方竞相降低劳动力和环境标准，并让跨国公司主导公共政策。(完)