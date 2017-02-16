欧洲议会批准CETA 为协定的实施扫除障碍

独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透新加坡2月15日 - 欧盟和加拿大周三为二者间备受争议的自由贸易协定扫除了障碍，欧加之间的进口关税将被取消，自贸协定的支持者称这将促进欧盟和加拿大的增长和就业。
经过数月来的抗议、各种变数以及美国总统特朗普的行动，欧盟和加拿大的开放市场政策终于取得胜利。特朗普已宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，还希望重谈北美自由贸易协定。
欧洲议会以408票赞成、254票反对的结果批准欧盟与加拿大的全面经济贸易协定(CETA)，这意味着经过八年的谈判，该协定的大部分条款，尤其是降低关税等条款终于要付诸实施。
欧洲工会组织和抗议者认为，该协定将导致双方竞相降低劳动力和环境标准，并让跨国公司主导公共政策。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。