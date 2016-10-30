在经历数周不确定性后 加拿大将与欧盟签订自由贸易协议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布鲁塞尔10月30日 - 欧盟和加拿大周日将签署自由贸易协议以提振就业和经济增长，此前经历数周的不确定性，以及欧盟成员国比利时部分地区的反对令整个协议有受到扼杀之虞。
加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)料将赴布鲁塞尔与欧盟机构领袖举行签约仪式。大家都急欲签署协议以免夜长梦多。
比利时南部法语区反对该协议，直到周四才有突破性进展，周五则由地区议会表决确认通过协议。
欧盟-加拿大自由贸易协议，被视为是欧盟与美国签署跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的跳板。
尽管TTIP计划于美国总统奥巴马任期于1月届满前完成，但如今双方都承认这不再可行。
对加拿大来说，与欧盟签订自由协议对于降低对美国作为出口市场的依赖至关重要。
对欧盟而言，这是与七国集团(G7)国家的第一个贸易协定，在欧盟的信誉因英国公投退欧而受挫之际，这是个反败为胜的成果。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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