在经历数周不确定性后 加拿大将与欧盟签订自由贸易协议

路透布鲁塞尔10月30日 - 欧盟和加拿大周日将签署自由贸易协议以提振就业和经济增长，此前经历数周的不确定性，以及欧盟成员国比利时部分地区的反对令整个协议有受到扼杀之虞。

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)料将赴布鲁塞尔与欧盟机构领袖举行签约仪式。大家都急欲签署协议以免夜长梦多。

比利时南部法语区反对该协议，直到周四才有突破性进展，周五则由地区议会表决确认通过协议。

欧盟-加拿大自由贸易协议，被视为是欧盟与美国签署跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的跳板。

尽管TTIP计划于美国总统奥巴马任期于1月届满前完成，但如今双方都承认这不再可行。

对加拿大来说，与欧盟签订自由协议对于降低对美国作为出口市场的依赖至关重要。

对欧盟而言，这是与七国集团(G7)国家的第一个贸易协定，在欧盟的信誉因英国公投退欧而受挫之际，这是个反败为胜的成果。(完)