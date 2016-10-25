欧盟和加拿大经贸协定虽遭比利时反对 签署仍存一线希望

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透布鲁塞尔10月24日 - 比利时周一声明，由于内部争论，该国无法正式支持欧盟和加拿大的自由贸易协定，但这两方似仍维持在峰会中签署协定的希望。
比利时法语区瓦隆大区(Wallonia)反对全面经济暨贸易协定(CETA)，该协定需欧盟28个成员国全数支持才能批准。
欧盟曾以周一晚间为最后期限，要求比利时在此之前需克服反对，否则将取消周四与加拿大总理特鲁多签署协定的欧盟-加拿大峰会。
比利时首相米歇尔说他无法同意。但欧洲理事会主席图斯克表示他和特鲁多仍相信峰会可召开。
“我们和特鲁多总理都认为周四的峰会仍有可能进行。”图斯克在推文中称。“我们鼓励各方找出解决之道。还有时间。”
特鲁多的发言人称，特鲁多和图斯克同意“未来几小时和几天”将保持密切联系。
加拿大国际贸易部长弗理兰指出，“CETA还未作废”，但她回避关于欧盟本周若无法达成一致将产生什么状况的问题。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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