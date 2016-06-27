欧盟官员称卡梅伦无需提交退欧正式信函 周二或启动程序

路透布鲁塞尔6月26日 - 欧盟官员称，英国无需向欧盟提交正式信函就可触发退出欧盟的两年倒计时，这暗示英国首相卡梅伦周二在峰会讲话时就可启动退欧程序。

“‘触发’(倒计时)...可以是向欧盟执委会主席发信函，或是在欧盟执委会会议正式会议记录中的正式声明，”欧盟执委会的一位发言人称。

在被问及欧盟领导人是否对英国首相卡梅伦推迟提交要求启动退出程序的正式通知感到愈发不满时，第二位欧盟官员称：“它(英国)不需要提交正式信函。他(卡梅伦)只要口头说明就行了。”

卡梅伦周二将在欧盟委员会峰会晚宴上向其他27国领导人介绍英国公投结果。英国民众在上周四的公投中选择退出欧盟，卡梅伦在结果公布后宣布将辞职。

欧盟执委会发言人明确表示，如果卡梅伦没有明确称他打算触发倒计时，欧盟领导人就不能简单将他的讲话理解为触发倒计时。

“(里斯本条约)50条的通知书是正式做法，应该由英国政府向欧盟执委会做出，”该发言人说，“应该以明确无误的方式进行，明确表明有意触发条约第50条。”(完)