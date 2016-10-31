焦点：欧盟与加拿大签署自贸协议 但须各国议会批准才能全面实施

2016年10月30日，比利时布鲁塞尔，加拿大总理特鲁多、欧洲理事会主席图斯克及欧盟执委会主席容克在自贸协定签署后举行联合新闻发布会。 REUTERS/Eric Vidal

路透布鲁塞尔10月30日 - 欧盟与加拿大周日签署一项自由贸易协议，旨在增加就业并促进增长；不过该协议还须在未来几年中得到约40个国家与地区议会的批准，才能全面实施。

加拿大总理特鲁多与欧盟各家机构主管共同签署了该协议，此举应会令协议得以在2017年初初步实施，从而取消多数进口关税。

加欧全面经济贸易协议(CETA)的通过并非一帆风顺。

比利时南部法语地区一度表示反对并阻碍协议的通过，直到周四才取得突破，并获得当地议会在周五投票确认。

“我们正在设立标准，将会决定未来几年的全球化进程，”欧盟执委会主席容克在与特鲁多举行联合记者会时称。“其他贸易协议将不得低于我们今天与加拿大所达成协议的水准。”

欧盟-加拿大自贸协议被视为欧盟与美国签署跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的跳板。后者是工会和环保等抗议团体的攻击目标。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆称TTIP谈判并不像德国和法国一些政客所说的那样已经死亡，但要等到下任美国总统就任后才能重新开始。

支持者称CETA将使加拿大与欧盟的贸易额增加20%，每年给欧盟经济带来120亿欧元(130亿美元)的提振，给加拿大经济带来120亿加元(90亿美元)的提振。

对于加拿大来说，这份协议的重要性在于降低了该国对美国作为出口市场的依赖。

对欧盟而言，这是其与七国集团(G7)国家签订的首份贸易协定，是在英国脱欧令欧盟信誉受损之际的一记逆袭。

**并非最后行动**

周日签订协议还不是最后的行动。

假设欧洲议会首肯，CETA即可在明年初部分生效。然而，只有在超过36个国家和地区议会同意后方可全面实施，包括其中颇具争议的投资保护系统。

针对CETA和TTIP的抗议焦点，仍在于保护外国企业投资的系统。批评人士称，仲裁小组用于裁定国家之间纠纷的条款，可能会被跨国公司滥用以操控环保标准等公共政策。

欧盟和加拿大称其投资保护系统可保障政府监管的权利，起用独立法官并且更加透明。

该协议将减免近99%的商品关税。获益者将包括汽车厂商或欧盟纺织业等；加拿大目前对欧盟纺织品征收高达18%的关税。

服务企业也可能受益，欧盟企业或将能在加拿大进行省级和市级的公共合同投标，这是加拿大首次松手。

加拿大将能向欧盟市场投放更大配额的猪肉、牛肉和小麦，欧盟的乳制品制造商对加拿大出口的“高品质”奶酪数量也可较当前水平增加一倍以上。(完)